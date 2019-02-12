مدرب أياكس: ريال مدريد مرشح قبل وبعد القرعة.. ودي يونج متحمس للمواجهة

الثلاثاء، 12 فبراير 2019 - 20:02

كتب : FilGoal

إريك تين هاج - أياكس

يعتقد إريك تين هاج المدير الفني لـ أياكس أمستردام، أن فريقه لن يكون مرشحا في مواجهة ريال مدريد.

ريال مدريد حامل في النسخ الثلاث الماضية، يحل ضيفا على أياكس في العاصمة الهولندية أمستردام مساء الأربعاء، بذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال تين هاج في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "ريال مدريد تحت قيادة سولاري يلعب بشكل مرن، يعرفون كيفية الهجوم، وكذلك التراجع عند الضرورة. لديهم العديد من اللاعبين الشبان إلى جوار مودريتش وكروس وبنزيمة. ولكني أعتقد بأننا قادرون على إظهار نقاط قوتنا في أمستردام".

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تين هاج يعوّل كثيرا على جناحه الكثيري دافيد نيريس: "نيريس بخير، إنه مقاتل وسيظهر ذلك في المباراة. إنه لاعب مهم وسيساهم بالكثير".

وأشار إلى أن فريقه لن يكون مرشحا: "قبل القرعة كان ريال مدريد المرشح، وهو أمر لم يتغيّر".

هل يتأثر فرينكي دي يونج بالانتقال إلى برشلونة؟

يجيب تين هاج: "فرينكي يود أن ينهي الموسم معنا بشكل جيد، ولذا سيكون متحفزا بنسبة 100% أمام ريال مدريد، إنه بخير على المستوى البدني".

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