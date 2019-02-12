بعد واقعة العنصرية ضد صلاح.. مهاجم وست هام يطالب بخصم نقاط ممن تتلفظ جماهيره بذلك

طالب ميشيل أنطونيو جناح وست هام يونايتد بخصم نقاط من الفريق الذي تتلفظ جماهيره بهتافات عنصرية، وذلك تعقيبا على واقعة العنصرية ضد نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بمباراة الهامرز الأسبوع الماضي.

يوم الأربعاء شهد ظهور الأمر على السطح حين أكد نادي وست هام فتح تحقيق في واقعة العنصرية ضد صلاح، قبل أن تصدر شرطة لندن بيانا بشأن الواقعة (طالع التفاصيل).

والنادي اللندني أصدر بيانا يوم الخميس قال فيه إنه تم التقدم بأدلة تخص الواقعة لشرطة العاصمة في إطار تحقيقاته الداخلية عن الواقعة، وشدد البيان على عدم تسامح النادي صوب هذه التصرفات العنصرية التي لا عذر لها في عالم الساحرة المستديرة.

وتحدث أنطونيو عن واقعة الهتاف العنصري ضد محمد صلاح في تصريحات أبرزتها شبكة سكاي سبورتس يوم الثلاثاء: "العثور على فرد لن يفعل شيئا في هذه القضية".

وأضاف "حسنا.. هذا الشخص سيتم إيقافه عن حضور المباريات في الملعب مدى الحياة، ولكن لنكون صادقين لا أحد لديه صورة وجهه. ويمكنه العودة إلى الملعب".

وواصل "إذا تأثر فريقهم بخصم نقاط بسبب الهتافات العنصرية فأن هؤلاء المشجعين الذين يحبون فريقهم سيقفون ضده".

وأردف "إذا عوقب الفريق باللعب بدون جماهير مع خصم النقاط، فإن المشكلة ستنتقل إلى المشجعين وسيتعاملون معها بأنفسهم".

كشف استطلاع للرأي أجرته شبكة سكاي سبورتس يوم الاثنين أن 86% من مشجعي كرة القدم الذين يحضرون بانتظام المباريات في المملكة المتحدة قد شهدوا حادثة عنصرية على الأقل، 93% ممن أدلى بصوته كان شاهدا على هتاف عنصري ضد البشرة السمراء والآسيويين والأقليات العرقية.

وعلق أنطونيو على نتائج الاستطلاع بقوله "86% نسبة عالية إلى حد يصعب تصديقها، ما كنت لأقول 86%، كنت أتوقع أن تكون النسبة نحو 40% أو أكثر قليلا".

واستمر "أشعر أن الأمر يزداد سوءًا لكنني لن ألوم البطولات الإنجليزية، أود أن ألوم الاتحاد الإنجليزي والاتحاد الأوروبي لأنني لا أشعر بأنهم صارمون بما فيه الكفاية عندما يحدث ذلك".

وأوضح أنطونيو "يمكن إيقاف العنصرية في ملاعب كرة القدم، لكن كل هذا يتوقف على ما يريد الاتحاد الإنجليزي ونظيره الأوروبي القيام به حيال ذلك".

وشدد "إذا أرادوا البدء في محاربة العنصرية أكثر بدء من الموسم المقبل، فقد يستغرق الأمر خمس أو عشر سنوات لاستئصاله من الملاعب".

وأتم "أما إذا استمروا في التفكير في حلول أخرى بدلاً من ضرب المشكلة مباشرة على الرأس، فقد يستغرق الأمر أجيالا".

وأفادت شبكة سكاي سبورتسيوم الأربعاء أن وست هام فتح تحقيقا لمحاولة تحديد هوية مرتكب هذا الفعل العنصري.

وأوضح التقرير أن مسؤولو وست هام وعدوا بعدم التسامح إذا علموا من هو الشخص الذي سب الدولي المصري، بعد أن اتخذوا إجراءات فورية لتحديد هوية الشخص أو الأفراد المعنيين.

وفي حالة العثور على الشخص أو الأشخاص، سيقدم النادي تقريرًا إلى الشرطة ويصدر أمرا بمنعه أو منعهم من دخول الملعب.

وحصلت سكاي سبورتس ومعظم الصحف الإنجليزية على بيان من المتحدث الرسمي باسم النادي قال فيه: "في وست هام يونايتد، نعمل بسياسة عدم التسامح تجاه أي شكل من أشكال السلوك العنيف أو المسيء".

وأضاف "نحن نادي كرة قدم شامل. بغض النظر عن العمر أو العرق أو الدين أو العقيدة أو الزواج أو الحمل أو الأمومة أو الجنس أو التوجه الجنسي أو تغيير الجنس أو الإعاقة، فإن الجميع مرحب بهم بحرارة في استاد لندن".

وواصل "أي شخص يرتكب جريمة عنصرية سيتم تبليغ الشرطة ببياناته وسيواجه حظرا مدى الحياة من ملعب لندن".

وأتم المتحدث باسم وست هام "لا يوجد مكان لهذا النوع من السلوك في ملعبنا".

كما ذكرت جريدة ليفربول إيكوأن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أوضح أنه على علم بالحادث، وأخبر وست هام بفتح التحقيق بشكل عاجل.

كان رحيم ستيرلنج جناح مانشستر سيتي قد تعرض لهتافات عنصرية خلال مباراة فريقه ضد تشيلسي، كما حرم أحد مشجعي توتنام من دخول المباريات لمدة 4 سنوات بعدما ألقى قشرة موز على بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال في مواجهة الفريقين.

بيان شرطة العاصمة الإنجليزيةجاء يوم الأربعاء على النحو التالي:-

"نحن على دراية بفيديو يظهر فيه تعرض لاعب ليفربول لاعتداء عنصري في مباراة وست هام بملعب لندن يوم الاثنين 4 فبراير".

"الضباط بصدد مراجعة اللقطات. لم يتم القيام بأي اعتقالات حتى الآن ولا تزال التحقيقات مستمرة".

"نُشجع أي شخص شهد سلوكًا غير لائق أثناء المباراة على عرضه علينا في أقرب فرصة".





































جريدة ليفربول إيكو أجرت حوارا مع المشجع الذي التقط المشهد بكاميرا هاتفه قال فيه: "أنا من مشجعي ليفربول. أعيش في لندن. اضطررت للجلوس وسط مدرجات وست هام، إنه لأمر محزن أن أسمع شيئاً من هذا القبيل، ولكن أيضاً لم أكن متفاجئاً بصراحة، لأن الأمر شائع جدا في كرة القدم".

وأضاف "إنه شيء أكثر شيوعًا مما يتوقعه الناس. لقد سمع أمن الملعب كل كلمة كان يقولها هذا المشجع تجاه صلاح. كان هناك حوالي 20 أو 30 شخصًا من أمن الملعب أمامنا ولم يفعلوا أي شيء".

وواصل سادات يازداني "في هذا الموقف الذي حدث أمامي استطعت أن أرى نحو 30 من حراس الملعب، كان أحدهم يبتسم".

وأوضح أنه كان يخشى التحدث مع مشجع وست هام الذي سب صلاح، لكنه قرر تصوير الواقعة بهاتفه أملاً في كشف ما حدث.

وأردف يازداني "قررت فقط تصوير الواقعة وأتمنى أن تحذو الشرطة حذوها".

وأتم "لقد تواصلت معي إدارة نادي وست هام وتحققت من الأمر. وأخبرتهم أنه لم يكن هناك أطفال في المدرج رقم 154 الذي حدثت فيه الواقعة".

BREAKING: @WestHamUtd investigating alleged racist abuse aimed at @LFC forward Mohamed Salah during 1-1 draw on Monday night. #SSN pic.twitter.com/tPlfUPbnNo — Sky Sports News (@SkySportsNews) February 6, 2019

ويتصدر صلاح هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا رفقة سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.

والصراع على أشده في البطولة الإنجليزية إذ يتصدر مانشستر سيتي وليفربول جدول المسابقة برصيد 65 نقطة قبل 12 جولة من نهاية المسابقة، لكن الريدز لعب مباراة أقل.

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