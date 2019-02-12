اقترب مصطفى فتحي جناح الزمالك من الخروج من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة كريستيان جروس المدير الفني لمواجهة نصر حسين داي في كأس الكونفدرالية وذلك حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أن الإصابة بجانب عدم جاهزية اللاعب كانا السبب الرئيسي وراء خروجه من الحسابات.

ويحاول الجهاز الفني للفريق إعداد اللاعب صاحب الـ24 عاما لما هو قادم من مباريات في الدوري المصري.

ومنذ عودة فتحي من التعاون بعد نهاية إعارته إلى الزمالك، شارك في 7 مباريات بالدوري وصنع هدفا وحيدا خلال الموسم الجاري.

ويستضيف الزمالك نظيره نصر حسين داي الجزائري يوم الأربعاء ضمن ثاني جولات دور المجموعات من الكونفدرالية.

ويعود الزمالك للمسابقة المحلية، إذ يواجه نظيره إنبي يوم 17 ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

ثم يواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش يوم 20 من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري، قبل أن يستضيف نظيره بترو أتليتكو الأنجولي ضمن الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية يوم 24 من الشهر الجاري.

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