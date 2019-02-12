خاص خبر في الجول - مصطفى فتحي أقرب للخروج من حسابات الزمالك في مواجهة نصر حسين داي

الثلاثاء، 12 فبراير 2019 - 13:22

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي مع الزمالك أمام أهلي بنغازي

اقترب مصطفى فتحي جناح الزمالك من الخروج من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة كريستيان جروس المدير الفني لمواجهة نصر حسين داي في كأس الكونفدرالية وذلك حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أن الإصابة بجانب عدم جاهزية اللاعب كانا السبب الرئيسي وراء خروجه من الحسابات.

ويحاول الجهاز الفني للفريق إعداد اللاعب صاحب الـ24 عاما لما هو قادم من مباريات في الدوري المصري.

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ومنذ عودة فتحي من التعاون بعد نهاية إعارته إلى الزمالك، شارك في 7 مباريات بالدوري وصنع هدفا وحيدا خلال الموسم الجاري.

ويستضيف الزمالك نظيره نصر حسين داي الجزائري يوم الأربعاء ضمن ثاني جولات دور المجموعات من الكونفدرالية.

ويعود الزمالك للمسابقة المحلية، إذ يواجه نظيره إنبي يوم 17 ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

ثم يواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش يوم 20 من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري، قبل أن يستضيف نظيره بترو أتليتكو الأنجولي ضمن الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية يوم 24 من الشهر الجاري.

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