وداعا بانكس .. لحظات ما قبل تصدي القرن

بيليه يرتقى لعرضية جارزينيو، ويحولها برأسه قوية في الشباك؛ جول.. لا؟ بانكس يتصدى!!

FilGoal.comيعيد نشر تقرير عن تصدى جوردان بانكس لرأسية بيليه.. بعد وفاة الحارس الأسطوري الإنجليزي عن عمر ناهز 81 عاما اليوم الثلاثاء (طالع التفاصيل).

صوب المكسيك، اتجهت إنجلترا للمشاركة في كأس العالم 1970 للحفاظ على لقبها الذي حققته في نسخة 1966 التي استضافتها أراضي المملكة البريطانية، وفي المجموعة الثالثة وقعت إنجلترا مع منتخبات: البرازيل ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا.

الحدث الأبرز للإنجليز في مونديال المكسيك دار حول تصدى هانكس من بيليه، حين واجهت إنجلترا منتخب البرازيل في الجولة الثانية لمباريات المجموعة.

في الشوط الأول استغل جارزينو تمريرة كارلوس ألبيرتو وأرسل عرضية لبيليه الذي بدوره تفوق على ألان مولري ارتكاز إنجلترا في الصراع الهوائي وحول الكرة برأسه إلى مرمى بانكس، وأثناء احتفال بيليه بالهدف ظنا منه أن الكرة سكنت الشباك؛ تصدى بانكس للكرة.

رد فعل أسطوري من بانكس على رأسية نموذجية من بيليه نتج عن تصدى يعتبر من الأفضل في تاريخ كأس العالم.

ما بين عرضية جارزينو وارتقاء بيليه درات مشاهد عديدة في ذهن بانكس يشرحها بنفسه.

"حين رأيت جارزينو يتوغل بالكرة علمت أنه سيرسلها عرضية، لذا تقدمت مقدار قدمين عن خط المرمى لتوقعي أنه سيلعب الكرة على نقطة منطقة الجزاء. لكنه لم يلعبها هكذا ولعبها خارج منطقة الـ6 ياردات".

"لم استطع الخروج من المرمى للتعامل مع الكرة، في ذلك الوقت لمحت بيليه يركض بسرعة نحو منطقة الجزاء وهذا ما ساعده للارتقاء في الهواء والتفوق على مولري".

"ارتكزت على أصابع قدمي وأغلقت الزاوية اليمنى للمرمى حين كان بيليه يستعد لاستقبال الكرة برأسه، وبالفعل أرسل رأسية صاروخية ومنخفضة نحو الزاوية اليمنى".

لكن بيليه لم يلعب الكرة مباشرة نحو المرمى، وضربها في الأرض أولا. ربما لأن وضعه التشريحي لم يكن ليسمح له بتوجيهها في المرمى أو لأنه أراد أن تكون الرأسية مثالية وصعبة على بانكس. فرص التصدي للرأسيات التي تصطدم بالأرض قبل الدخول للمرمى أصعب بكثير من التصدى للرأسيات المباشرة.

وبغض النظر عن سبب اصطدام رأسية بيليه بالأرض فهذه الاصطدام ساعد بانكس كثيرا في التصدى للكرة. كيف؟

مناخ المكسيك أثناء البطولة كان حارا للغاية مما جعل عشب الملاعب يبدو مثل الصخر وهنا لاحظ بانكس أثناء التدريب أن الكرة ترتفع بشكل أعلى حين تصطدم بالعشب لهذا قرر أن يتدرب أكثر على مثل هذه التسديدات مع تقدير مسافة ارتفاع الكرة لكي يعتاد على طبيعة العشب.

يوضح بانكس "وجدت نفسي أقف بزاوية 40 درجة ويدي اليمنى تتمدد نحو الكرة، كان علي أن اقوم برفع الكرة في الهواء بمجرد لمسها لكن الكرة اصطدمت بالأرض الصلبة وهنا كان قلقي هو مستوى ارتفاعها. كان علي أن أتوقع مدى ارتفاعها".

"ارتميت لناحية اليمين ولمست الكرة بقفاز يدي اليمنى أو بالأصبع الثالث والرابع تحديدا".

وهنا يوجد عامل أخر تسبب في تصدي بانكس للكرة بجانب التدريب للتأقلم مع العشب الجاف.

لاحظ بانكس أن الحراس المكسيكيون وحراس فرق أمريكا اللاتينية يرتدون قفازات أكبر بعض الشيء من تلك التي يرتديها الحراس الإنجليز. تلك القفاز يوجد بها طبقة من المطاط المستخلص من أشخار النحيل تساعد في مقاومة قوة التسديدات.

فيوضح بانكس "المادة المطاطية لم تجعل الكرة ترتد من يدي فور التصدي لها لهذا استطعت أن أرفعها عاليا".

رغم أن الموقف مر خلال ثوان إلا أن بانكس مر بكثير من المشاهد منذ لحظة لعب بيليه الكرة وحتى التصدي لها لدرجة الظن بأنه فشل في التعامل الصحيح معها.

يقول بانكس:"سمعت بيليه يقول "جولو" بعدما لعب الكرة برأسه، وبعد أن تصديت للكرة بدا لي وكأنها ارتفعت لتذهب في حلق المرمى وتسكن الشباك. في هذه الأثناء لم يكن لدي أي فكرة عن مكان الكرة".

لكن بعدما نظر بانكس لبيليه اطمئن قلب الحارس الإنجليزي.

يفسر بانكس رد فعل بيليه "كان يقف ويضع يديه على رأسه بحسرة. هنا عرفت ما كنت أرغب في معرفته".

"في البداية أعتقدت أنني محظوظ لكن بعدها علمت أنني صنعت شيئا مميزا".

"بعناية الرب كانت الزاوية التي اتخذتها للتعامل مع الكرة رائعة وطارت في الهواء وذهبت لركلة ركنية".

تصدي بانكس الأسطوري لم يمنع خسارة إنجلترا المباراة. حيث سجلت البرازيل هدف الفوز في الشوط الثاني عن طريق جارزينو من تسديدة صاروخية في حلق المرمى لا تصد ولا ترد.

أما بيليه فربما يعاني من أثار هذه التصدى حتى الآن الذي وصفه بأنه "لا يصدق".

وتتمثل المعاناة لأن الحديث مع بيليه لا يكون عن إنجازاته وبطولاته، فيوضح "لقد سجلت أكثر من 1000 هدف خلال مسيرتي لكن الشيء الوحيد الذي يتحدث الناس عنه معي هو أنني لم أسجل هذه الفرصة".

ويتذكر بيليه تفاصيل اللعبة "بعدما لعبت الكرة بدأت في القفز احتفالا بالهدف، لكن بعدها نظرت مرة أخرى ولم أصدق ما حدث".

اختيار العديد من المتابعين للتصدي ليكون الأفضل في تاريخ كأس العالم والتصدي الأفضل في القرن الماضي ربما يأتي لأن الحارس الإنجليزي قام بعمل كبير بالفعل أو لأنه كان تصديا ضد واحد من أعظم اللاعبين في التاريخ وأفضل لاعب في العالم وقتها.

على كل حال بانكس ترك بصمته في المونديال بلقطة رائعة لطالما سيتم ذكره بها.

اقرأ أيضا:

تشكيل الأهلي المتوقع – الشناوي يحرس المرمى ضد سيمبا.. وعودة ياسر إبراهيم

لاعب حسين داي لـ في الجول: سنكون منافسا حقيقيا لـ الزمالك.. نعرف قيمته جيدا

مرتجي: ملعب سيمبا أفضل من ملاعب عديدة في مصر.. وكنت أتمنى وجود لاسارتي منذ بداية الموسم

المصري يهدد بعدم إذاعة مبارياته في الدوري

تعرف على أهم أرقام الدوري الإسباني تاريخيًا في الذكرى التسعين لانطلاقه