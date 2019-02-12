المقاولون يوافق على سفر طاهر محمد طاهر إلى ألمانيا للعلاج

وافق مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح على سفر اللاعب طاهر محمد طاهر إلى ألمانيا لإجراء جراحة غضروف الركبة على يد طبيب ألماني متخصص مع قضاء فترة علاج وتأهيل هناك.

ويسافر اللاعب خلال ساعات إلى ألمانيا للعرض على الطبيب وإجراء الجراحة بعد الحصول على التأشيرة حسبما أعلن الموقع الرسمي للفريق.

وأكد محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة بالنادي أن مجلس الإدارة لم يتردد في الموافقة على سفر اللاعب وأن المهندس محسن صلاح وجه بتسهيل إجراءات سفر اللاعب وتوفير كافة نفقات الجراحة حرصا من النادي على عودة اللاعب سريعا إلى الملاعب.

وأشار فتحي لموقع ناديه إلى أن المقاولون حريص دائما على كافة لاعبيه ولن يتوان عن دعم فريق الكرة بكل عناصره متمنيا الشفاء لطاهر محمد طاهر وعودته للفريق.

وتعرض المهاجم الشاب للإصابة في غضروف الركبة خلال تدريبات ذئاب الجبل.

يذكر أن المهاجم صاحب الـ21 عاما شارك مع المقاولون في 18 مباراة هذا الموسم، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 6 أهداف.

اقرأ أيضا:

مصدر بـ الكاف يكشف لـ في الجول: موقف الـ VAR في كأس إفريقيا

خبر في الجول - مصطفى فتحي قد لا يشارك في مواجهة نصر حسين داي

ما هي معايير فرانس فوتبول التي وضعت الأهلي ضمن أكبر 30 ناديا في العالم

بعد واقعة العنصرية ضد صلاح.. مهاجم وست هام يطالب بخصم نقاط ممن تتلفظ جماهيره بذلك

وداعا بانكس .. لحظات ما قبل تصدي القرن