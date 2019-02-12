مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-2-2019.. الأهلي وقمة مانشستر يونايتد وسان جيرمان

يواجه الأهلي منافسه سيمبا التنزاني في الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء في إطار رابع جولات دوري أبطال إفريقيا وسوف تذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 2".

وفي العاشرة مساء سوف يستضيف مانشستر يونايتد منافسه باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في ملعب أولد ترافورد عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

وعبر قناة "بي إن سبورتس 2" سوف يواجه روما في التوقيت ذاته منافسه بورتو في إطار البطولة نفسها.

أما في تمام الثامنة إلا خمس دقائق سوف يلتقي فينيربهاتشه مع زينيت سان بطرسبرج عبر قناة "بي إن سبورتس 5" في ذهاب دور الـ32 من الأوروبي.

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