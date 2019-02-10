الاتحاد: سنتحدث مع الأهلي بخصوص شرط عدم مشاركة عمار حمدي ضدهم

الأحد، 10 فبراير 2019 - 23:58

كتب : FilGoal

عمار حمدي - الاتحاد - المصري - الصورة من الموقع الرسمي لـ الاتحاد

كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة في نادي الاتحاد السكندري رغبة ناديه في الحديث مع مسؤولي الأهلي بخصوص مشاركة عمار حمدي ضدهم.

وقال وليد صلاح الدين: "الأهلي وضع شرطا في إعارة عمار حمدي لـ الاتحاد يفيد بعدم لعبه ضدهم".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "تحدثت مع محمود الخطيب يوم السبت وسأتحدث معه مجددا ومع سيد عبد الحفيظ حول هذا الشرط".

أخبار متعلقة

عمار حمدي: الاتحاد بوابتي لحجز مقعد أساسي في الأهلي عمار حمدي يوقف ثورة إيهاب جلال.. الاتحاد يتعادل مع المصري في إثارة كبيرة قمر الاتحاد ينير طريق زعيم الثغر للهروب من القاع بثلاثية في دجلة

وواصل "عمار حمدي يعد لاعبا موهبا للغاية وأتمنى له أن يكمل على نفس ما يقدمه".

وأكمل حديثه قائلا: "أتمنى ألا يقل عن المستوى الذي يقدمه حتى الآن".

عمار حمدي رحل معارا من الأهلي إلى الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وسجل عمار حمدي صاحب الـ 19 عاما هدفين وصنع مثلهما خلال ظهوره في مباراتين فقط مع الاتحاد حتى الآن.

الاتحاد السكندري انتصر على وادي دجلة 3-1 في الجولة الـ 22 من الدوري المصري.

ووصل الاتحاد السكندري للنقطة 24 في المركز الـ 12 بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند النقطة 20 في المركز الـ 17.

طالع أيضا

تركي آل الشيخ يهاجم قرارات مجلس الأهلي

سيتي يكتسح تشيلسي 6-0

عودة الإسماعيلي لدوري أبطال إفريقيا

الأهلي يخاطب اتحاد الكرة لمعرفة أسباب تأجيل لقاء بيراميدز

رقم تاريخي للمغربي يوسف النصيري في الدوري الإسباني

في الدوري الأهلي الاتحاد

نرشح لكم

أخر الأخبار

عبد الفتاح: لا يوجد حكم مغرض في مصر 3 ساعة | الدوري المصري
10 رسائل نارية من العامري: نريد معرفة سبب تأجيل مباراة بيراميدز.. ولن نلعب بدون جماهير الأهلي 3 ساعة | الدوري المصري
تعرف على مواعيد مباريات اليوم الاثنين 11-2-2019.. ختام الجولة في إنجلترا وإسبانيا وتريزيجيه يلعب 3 ساعة | أوروبا
الاتحاد: سنتحدث مع الأهلي بخصوص شرط عدم مشاركة عمار حمدي ضدهم 3 ساعة | الدوري المصري
بالفيديو - تير شتيجن "الطائر" ينقذ برشلونة من الهزيمة في أرض بلباو الشرس 3 ساعة | أوروبا
بالفيديو - حلم دوري الأبطال يتواصل.. ميلان يكتسح كالياري بثلاثية 3 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف – ما دار بين شوبير ورئيس الزمالك في اجتماع اتحاد الكرة 2 أمير مرتضى يرد على تصريح "كتاكيت" لعبد الحفيظ: لا تركز في قصف الجبهات 3 "أمن ملعب وست هام سمع الهتاف العنصري ضد صلاح ولم يفعل شيئا" 4 تركي آل الشيخ: هذه الصفقات التي وعدت الأهلي بها.. محمد إبراهيم من بينهم

قد ينال إعجابك