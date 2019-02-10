الاتحاد: سنتحدث مع الأهلي بخصوص شرط عدم مشاركة عمار حمدي ضدهم

كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة في نادي الاتحاد السكندري رغبة ناديه في الحديث مع مسؤولي الأهلي بخصوص مشاركة عمار حمدي ضدهم.

وقال وليد صلاح الدين: "الأهلي وضع شرطا في إعارة عمار حمدي لـ الاتحاد يفيد بعدم لعبه ضدهم".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "تحدثت مع محمود الخطيب يوم السبت وسأتحدث معه مجددا ومع سيد عبد الحفيظ حول هذا الشرط".

وواصل "عمار حمدي يعد لاعبا موهبا للغاية وأتمنى له أن يكمل على نفس ما يقدمه".

وأكمل حديثه قائلا: "أتمنى ألا يقل عن المستوى الذي يقدمه حتى الآن".

عمار حمدي رحل معارا من الأهلي إلى الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وسجل عمار حمدي صاحب الـ 19 عاما هدفين وصنع مثلهما خلال ظهوره في مباراتين فقط مع الاتحاد حتى الآن.

الاتحاد السكندري انتصر على وادي دجلة 3-1 في الجولة الـ 22 من الدوري المصري.

ووصل الاتحاد السكندري للنقطة 24 في المركز الـ 12 بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند النقطة 20 في المركز الـ 17.

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