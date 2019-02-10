بوكيتينيو: الحكم كان قاسيا علينا أمام ليستر.. ولا نحاول الخداع

الأحد، 10 فبراير 2019 - 22:26

كتب : FilGoal

توتنام - ليستر سيتي - الدوري الإنجليزي

انتقد ماوريسيو بوكيتينيو المدير الفني لتوتنام حكم مباراة فريقه أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي رغم الفوز بثلاثية.

وفاز توتنام على ليستر 3-1 في الجولة الـ26 للدوري الإنجليزي.

وقال بوكيتينيو عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "عندما نرى قرارات مثل هذه ضدنا فهو أمر لا يصدق".

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وأضاف المدرب الأرجنتيني "سون حصل على إنذار بداعي الخداع والرغبة في الحصول على ركلة جزاء وهو الأمر ذاته الذي حدث من نفس الحكم مايكل أوليفير لنا في الدقيقة الأخيرة من مباراة ليفربول".

وتابع "كان يجب أن نحصل على ركلة جزاء في الحالتين مع نفس الحكم ولا أعرف كيف كانت قرارته قاسية علينا".

وأكمل "أتقبل دائما الأخطاء ولكنه اليوم كان غريبا لأن الحالات كانت واضحة للجميع".

وأكد بوكيتينيو "أعتقد أنني أشعر بالراحة بعد الفوز ولكن بالتأكيد شعرت بخيبة أمل بسبب قرارات الحكم".

وأتم تصريحاته "هل يعتقد أحد أننا فريق يحاول خداع الحكام؟ نحن أكثر الفرق صدقا في الدوري الإنجليزي".

وحصل النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين على إنذار وهو الرابع له في تاريخه خلال الدوري الإنجليزي.

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