جوارديولا يتحدث عن لقطة ساري ويصرح: سنحاول العام المقبل إذا لم نحصد اللقب هذا الموسم

تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن لقطة عدم مصافحته لـ ماوريسيو ساري المدير الفني لـ تشيلسي بعد الهزيمة الثقيلة للأخير.

مانشستر سيتي اكتسح تشيلسي 6-0 في قمة الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

عقب المباراة، توجه جوارديولا لمصافحة ساري إلا أن الأخير اندفع سريعا للممر المؤدي لغرفة خلع الملابس ولم يصافح مدرب سيتي.

وقال جوارديولا عن لقطته مع ساري: "لا يوجد أي أزمة مع ساري. العلاقة بيننا ممتازة ولا توجد أي مشكلة".

وأشار في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "ساري فقط لم يراني. لا مشكلة".

وأكمل حديثه قائلا: "أنا أعلم جيدا ماذا يريد ساري. كرة القدم دائما ما تساعدنا لنصبح أفضل. تشيلسي حاول فعل ذلك وانتصر علينا في الدور الأول. الأشخاص لا يفهمون مدى صعوبة ما نفعل. الكل يتوقع أن تأتي هنا وتنتصر ولكن ذلك يحتاج للوقت. اليوم كنا جيدين ولذلك انتصرنا".

وعن ضغط المنافسة على اللقب، يقول جوارديولا: "كل ما علينا فعله هو أن نستمر في اللعب كفريق. إذا حصدنا اللقب في النهاية سيكون الأمر عظيما، وإذا لم نفعل، سنحاول الموسم المقبل".

ويُكمل "الشعور بالضغط؟ أي ضغط؟ نحن محظوظون أننا في لعبة كرة القدم، كمدربين وكلاعبين. هناك العديد من المشاكل تحدث في كل أنحاء العالم حولنا للتفكير في الضغط".

وعن الانتصار، يقول بيب: "كان أسبوعا عظيما لا يُصدق. كنا محظوظين بتسجيل 3 أهداف من أول 4 فرص ضد تشيلسي. بعد الـ 3-0 تشيلسي كان أفضل من سيتي ولكن الأمور أصبحت أصعب عليهم بعدما أصبحت النتيجة 5-0".

وأضاف "سجلنا 6 أهداف ضد تشيلسي وبالطريقة التي نلعب بها، لهذا أنا سعيد للغاية".

وتابع "في الوقت الحالي نحن في الصدارة، وعلينا الانتظار لرؤية ما سيحدث عندما يذهب ليفربول لـ أولد ترافورد لمواجهة يونايتد".

وأشار "لعبنا مباراة زائدة على ليفربول، وإذا انتصروا الصدارة ستكون لهم ونحن خلفهم".

مانشستر يونايتد تحت قيادة أولى جونار سولشاير يعيش أفضل فتراته ويستضيف ليفربول يوم الأحد الموافق 24 فبراير 2019 في الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي.

16 مارس 2019 سيكون موعد دربي مدينة مانشستر المنتظر على ملعب أولد ترافورد. مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الجولة الـ 31 من الدوري.

بهذه النتيجة وصل مانشستر سيتي إلى النقطة 65 بالتساوي مع ليفربول وبفارق الأهداف عنه في صدارة الدوري، ولكن بخوض مباراة أكثر من الريدز.

بينما يتجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 50 في المركز الخامس.



























































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