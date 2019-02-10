ساري غاضبا: مستقبلي مع تشيلسي؟ اسألوا النادي.. أنا قلق على أمور أخرى

الأحد، 10 فبراير 2019 - 21:47

كتب : FilGoal

ساري

عبر ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي عن غضبه بعد سؤال يخص مستقبله مع البلوز بعد الخسارة القاسية أمام مانشستر سيتي.

مانشستر سيتي اكتسح تشيلسي 6-0 في قمة الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

ورد ساري على سؤال بخصوص (مستقبله مع تشيلسي)، قائلا: "لا أعرف لا أعرف لا أعرف".

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وأضاف غاضبا "عليكم أن تسألوا النادي. أنا لا أعرف أي شيء".

وواصل "أنا قلق على أمور أخرى. قلق على فريقي. قلق على أداء فريقي أما مستقبلي فلا أعرف. مهنتنا دائما مخاطرة".

وعن واقعة عدم مصافحة بيب جوارديولا عقب المباراة، كشف ساري "لم أر جوارديولا في تلك اللحظة. أردت الذهاب سريعا لغرفة خلع الملابس".

وتابع "لا يوجد أي مشكلة مع بيب. أنا فقط لم أراه في تلك اللحظة".

وأكمل حديثه قائلا بخصوص (قلقه من أن أسلوبه لا يُناسب تشيلسي)، قائلا: "لا. لست قلقا من ذلك. اليوم أنا لم أشاهد كرة القدم الخاصة بي اليوم".

وأردف "في البداية، الأمر كان يعمل بشكل جيد ثم توقف ذلك. الآن علينا معرفة سبب عدم استمرار نجاح طريقتنا".

وقال "كنا نلعب بشكل جيد خارج ملعبنا على عكس ملعبنا في البداية، والآن نلعب بشكل جيد على ملعبنا على عكس خارج ملعبنا. علينا فهم أسباب ذلك".

وأتم "هدفي هو لعب كرة القدم الخاصة لي وليس بطريقة أخرى. الآن نحن نلعب كرة قدم أخرى مختلفة".

بهذه النتيجة وصل مانشستر سيتي إلى النقطة 65 بالتساوي مع ليفربول وبفارق الأهداف عنه في صدارة الدوري، ولكن بخوض مباراة أكثر من الريدز.

بينما يتجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 50 في المركز الخامس.

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