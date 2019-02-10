بالفيديو – قطار يوفنتوس يدهس ساسولو بثلاثية

واصل قطار يوفنتوس دهسه للمنافسين بثلاثية في ساسولو، ليوسع الفارق أكثر وأكثر عن نابولي في الدوري الإيطالي.

فاز يوفنتوس على ساسوسو بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي.

تقدم يوفنتوس بهدف أول في الدقيقة الـ22. تمريرة من أندريا كونسيلي حارس ساسولو، قطعها كريستيانو رونالدو ومرر الكرة، لكنها انقطعت وعادت إلى رونالدو الذي سدد ليتصدى لها الحارس، ويتابها سامي خضيرة في المرمى.

وفي شوط المباراة الثاني، أضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة الـ70. ركنية نفذها ميراليم بيانيتش متقنة إلى داخل منطقة الجزاء واستقبلها رونالدو برأسية داخل الشباك.

هدف رونالدو هو العشرين له هذا الموسم، ليكون قد سجل 20 هدف أو أكثر في 13 موسما متتاليا.

لم يكتف يوفنتوس بذلك، فأضاف هدفا ثالثا عن طريق إيمري تشان بعد تمريرة من رونالدو، ثم تصويبة يسارية من الألماني في الشباك، لينتهي اللقاء بفوز يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

فوز يوفنتوس رفع رصيده للنقطة الـ63 في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي وبفارق 11 نقطة عن نابولي في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد ساسولو عند النقطة الـ30 في المركز الـ11.

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