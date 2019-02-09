تشكيل الزمالك - أحداد والسعيد وبوطيب يهاجمون النجوم

اختار كريستيان جروس مدرب الزمالك الدفع بكل مهاجميه منذ البداية أمام مضيفه النجوم يوم السبت في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

ويفتقد الزمالك في المباراة لطارق حامد ومحمود كهربا الموقوفين بينما يغيب عنه المصابون حمدي النقاز وحازم إمام.

ويبدأ الزمالك متصدر ترتيب الدوري بالتشكيلة التالية في المباراة:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء – محمد عبد الغني - – محمد عبد السلام

الوسط: حميد أحداد - فرجاني ساسي – يوسف إبراهيم - إبراهيم حسن

الهجوم: عمر السعيد - خالد بوطيب

البدلاء: عماد السيد ومحمود حمدي وبهاء مجدي ومحمود عبد العزيز وأيمن حفني وأحمد مدبولي ومحمد عنتر.

وخرج أحمد سيد "زيزو" من قائمة اللقاء.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 45 نقطة بعد خوضه لـ18 مباراة، بينما النجوم في المركز الـ 15 برصيد 21 نقطة من 20 مباراة.

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