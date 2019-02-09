تشكيل الزمالك - أحداد والسعيد وبوطيب يهاجمون النجوم

السبت، 09 فبراير 2019 - 17:01

كتب : أحمد شوقي

لاعبو الزمالك يحتفلون بالهدف في مرمى جور ماهيا

اختار كريستيان جروس مدرب الزمالك الدفع بكل مهاجميه منذ البداية أمام مضيفه النجوم يوم السبت في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

ويفتقد الزمالك في المباراة لطارق حامد ومحمود كهربا الموقوفين بينما يغيب عنه المصابون حمدي النقاز وحازم إمام.

ويبدأ الزمالك متصدر ترتيب الدوري بالتشكيلة التالية في المباراة:

أخبار متعلقة

ميدو يقفز بـ الوحدة للمركز الخامس بانتصار على الرائد.. مشاركة عواد وعطوة أليجري: ديبالا "الفتى الذكي" اعتذر عما فعله بالفيديو - المعجزة تحققت بعد شهرين؟ يونايتد يحتل المركز الرابع مؤقتا بعد انتصاره ضد فولام مباشر في إنجلترا - ليفربول (0) بورنموث (0) بداية المباراة

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء – محمد عبد الغني - – محمد عبد السلام

الوسط: حميد أحداد - فرجاني ساسي – يوسف إبراهيم - إبراهيم حسن

الهجوم: عمر السعيد - خالد بوطيب

البدلاء: عماد السيد ومحمود حمدي وبهاء مجدي ومحمود عبد العزيز وأيمن حفني وأحمد مدبولي ومحمد عنتر.

وخرج أحمد سيد "زيزو" من قائمة اللقاء.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 45 نقطة بعد خوضه لـ18 مباراة، بينما النجوم في المركز الـ 15 برصيد 21 نقطة من 20 مباراة.

طالع أيضا

رسميا - اتحاد الكرة يعلن تأجيل لقاء الأهلي وبيراميدز إلى ما بعد القمة

قائمة الأهلي - عودة ياسر إبراهيم وهاني والسولية أمام سيمبا.. خروج عاشور

رسميا - الأهلي يعلن تجديد عقدي معلول وكريم نيدفيد

8 قرارات نارية من الأهلي - مقاطعة اتحاد الكرة.. عدم المشاركة في البطولات العربية

شوبير لـ في الجول: جلسة طارئة الأحد وبيان الأهلي على رأس أولوياتها

الزمالك الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

آل الشيخ يشكر أبو ريدة: بيراميدز جاهز للعب في الدوري أو الكأس دعما لاتحاد الكرة 4 دقيقة | الدوري المصري
ثلاث دقائق ولمسة واحدة يكفون.. حفني يعود ويسجل الأول للزمالك في النجوم 12 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو – الصحوة مستمرة.. ريال مدريد يهزم أتليتكو ويخطف منه الوصافة 27 دقيقة | أوروبا
عارضة الحضري تتعاطف مع النجوم ضد صاروخ أحداد 33 دقيقة | الدوري المصري
نيران الصراع الثلاثي تواصل الاشتعال.. أرسنال ينتصر على هدرسفيلد بمشاركة النني 53 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - صلاح يسجل وليفربول ينهي فترة الإحباط ويستعيد الصدارة بثلاثية في بورنموث 54 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف – ما دار بين شوبير ورئيس الزمالك في اجتماع اتحاد الكرة 2 أمير مرتضى يرد على تصريح "كتاكيت" لعبد الحفيظ: لا تركز في قصف الجبهات 3 "أمن ملعب وست هام سمع الهتاف العنصري ضد صلاح ولم يفعل شيئا" 4 تركي آل الشيخ: هذه الصفقات التي وعدت الأهلي بها.. محمد إبراهيم من بينهم

قد ينال إعجابك