تشكيل أرسنال - النني احتياطي وأوباميانج خارج اللقاء.. مخيتاريان يبدأ أمام هدرسفيلد

السبت، 09 فبراير 2019 - 16:08

كتب : FilGoal

كوسيلني - أرسنال - مانشستر يونايتد

أعلن أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه أمام هدرسفيلد تاون بالجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجلس محترفنا المصري محمد النني على مقاعد البدلاء فيما تم استبعاد الثنائي بيير أوباميانج وستيفان ليشتشتاينر من القائمة.

وشارك الأرميني هنريك مخيتاريان بشكل أساسي إلى جوار أليكس إيوبي وألكساندر لاكازيت.

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وجاء تشكيل المدفعجية كالآتي.

حراسة المرمى: بيرند لينو.

الدفاع: مايتلاند نيلز، لوران كوسيلني، شكودران موستافي، مونريال.

الوسط: كولاسيناك، لوكاس توريرا، ماتيو جيندوزي، هنريك مخيتاريان.

الهجوم: أليكس إيوبي، ألكساندر لاكازيت.

ويحتل أرسنال المركز السادس برصيد 47 نقطة، فيما يتواجد هدرسفيلد بالمركز الأخير برصيد 11 نقطة.

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