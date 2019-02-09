تشكيل ليفربول - صلاح أساسي.. وميلنر ظهير أيمن أمام بورنموث

السبت، 09 فبراير 2019 - 16:02

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - وست هام

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه أمام بورنموث بالجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحل محترفنا المصري محمد صلاح أساسيا في التشكيل، فيما شارك جيمس ميلنر كظهير أيمن.

وغاب السويسري جيردان شاكيري عن قائمة اللقاء بسبب الإصابة.

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وجاء تشكيل الريدز كالآتي.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: جيمس ميلنر، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندي روبيرتسون.

الوسط: فابينيو، جيني فينالدوم، نابي كيتا.

الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 62 نقطة بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي المتصدر والذي لعب مباراة أكثر.

أما بورنموث فيتواجد في المركز العاشر برصيد 33 نقطة.

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