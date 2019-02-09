تشكيل ليفربول - صلاح أساسي.. وميلنر ظهير أيمن أمام بورنموث
السبت، 09 فبراير 2019 - 16:02
كتب : FilGoal
أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه أمام بورنموث بالجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
وحل محترفنا المصري محمد صلاح أساسيا في التشكيل، فيما شارك جيمس ميلنر كظهير أيمن.
وغاب السويسري جيردان شاكيري عن قائمة اللقاء بسبب الإصابة.
وجاء تشكيل الريدز كالآتي.
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
الدفاع: جيمس ميلنر، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندي روبيرتسون.
الوسط: فابينيو، جيني فينالدوم، نابي كيتا.
الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني.
#LIVBOU team news time! @XS_11official out due to a slight abdominal strain.
Our line-up vs @afcbournemouth...https://t.co/AUL1c7tjet— Liverpool FC (@LFC) February 9, 2019
ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 62 نقطة بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي المتصدر والذي لعب مباراة أكثر.
أما بورنموث فيتواجد في المركز العاشر برصيد 33 نقطة.
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