جوارديولا عن تصدر الدوري: ليفربول أمامه مواجهة ضد يونايتد.. وقد نموت في الطريق

الخميس، 07 فبراير 2019 - 01:02

كتب : رامي جمال

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

"ما حدث كان بمثابة درس ألا نستسلم أبدا" هكذ علق بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على تصدر فريقه لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وانتصر سيتي على إيفرتون يوم الأربعاء بهدفين دون رد في ملعب جوديسون بارك في المباراة المقدمة من الجولة 27 من الدوري الإنجليزي لارتباطه بخوض لقاء نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في الـ24 من شهر فبراير الجاري.

وتحدث جوارديولا عقب المباراة قائلا: "يجب أن نكون سعداء لم نستقبل أي تسديدة على المرمى وتسجيلنا لهدف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ساعدنا كثيرا".

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وتابع "نحن لسنا أطول فريق هنا ولكن ميكيل أرتيتا المدرب المساعد يقوم بعمل رائع مع الفريق في ذلك الأمر".

وعن تصدره للدوري قال: "نحن الآن لدينا مباراة كل ثلاثة أيام لثلاثة أشهر مقبلة ولا أعرف إلى أين سنذهب ربا سنموت في الطريق ولكننا سنحاول".

وأكمل "لعبنا مباراة أكثر من ليفربول ومن الجيد أن نتصدر الدوري وهم أمامهم مباراة ضد مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد".

وتابع المدرب الإسباني حديثه "لا أفكر كثيرا الآن في أي شيء ولكن قبل أربعة أو خمسة أيام كان يمكن أن نكون متأخرين عن الصدارة بسبع نقاط وهذا درس ألا نستسلم أبدا".

وأتم جوارديولا تصريحاته "لدينا اختبارا صعبا ينتظرنا الأحد المقبل أمام تشيلسي في الدوري".

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