مالكوم بعد تسجيله هدف برشلونة: أود احتضان أمي.. شكرا لزملائي الذين منحوني الثقة

سعادة غامرة يشعر بها البرازيلي مالكوم بعدما نجح في تسجيل هدف فريقه الوحيد وجلب التعادل لبرشلونة أمام ريال مدريد.

برشلونة وريال مدريد تعادلا بهدف لمثله في ذهاب نصف نهائي كأس الملك، والجناح البرازيلي يؤمن أنه نجح في استعادة الثقة.

وقال مالكوم بعد المباراة لشبكة بي إن سبورتس: "هذه مباراة كلاسيكو، الجميع يود خوض هذه المباريات لكن المدرب منحني هذه الفرصة لكي ابدأ المباراة وسعيد بذلك لأني سجلت الهدف أيضا، وساعدت الفريق على الخروج بالتعادل والذهاب إلى ملعب سانتياجو بيرنابيو بخيار أفضل".

وأضاف "بكل تأكيد ليلة مميز، لا استطيع أن أتكلم جيدا لأني مبهور. أود العودة لبلدي واحتضان أمي وعائلتي والاحتفال معهم".

هدف مهم على مستوى الثقة بالنفس؟ أجاب "إهدار الفرص طبيعي وهذه الأشياء تحدث ولكن دائما إذا حصلت على فرصة سأسجل وأساعد الفريق".

ووجه رسالة امتنان "أود شكر زملائي الذين ساعدوني على اكتساب الثقة والتحسن. ممتن جدا لهم".

وعن كلمة السر في لقاء العودة، أتم "لا أدري، كل شيء يمكن أن يحدث، نحن نلعب أمام ريال مدريد، نتمنى أن نقدم مباراة جيدة كي نفوز ونتأهل".

ريال مدريد سجل أولا في الشوط الأول عن طريق لوكاس فاسكيز في الدقيقة السادسة قبل أن ينجح البرازيلي مالكوم في إدراك التعادل للبارسا بالدقيقة 58.

الحسم تأجل للقاء الإياب بين الفريقين يوم 27 من الشهر الجاري.

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