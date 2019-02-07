كارباخال: التعادل نتيجة عادلة.. وفرص مباراة الإياب متساوية

يرى داني كارباخال لاعب ريال مدريد أن فرص فريقه وبرشلونة مازالت متساوية في لقاء الإياب رغم التعادل ذهابا.

برشلونة وريال مدريد تعادلا بهدف لمثله في ذهاب نصف نهائي كأس الملك، والظهير الإسباني يؤمن أنها نتيجة عادلة.

وقال كارباخال عقب المباراة لشبكة بي إن سبورتس: "كنا أفضل في الشوط الأول، وكانوا هم أفضل في الشوط الثاني. أعتقد أن التعادل نتيجة عادلة".

وأضاف "نجحنا في تقديم أداء دفاعي جيد وكنا نرغب في الحفاظ على الهدف ولكنهم نجحوا في إدراك التعادل، كان بالإمكان زيادة الغلة ولكن افتقدنا للنجاعة الهجومية".

وشدد "سجلنا هدف خارج الأرض ولكن تظل فرص لقاء الإياب متساوية بين الفريقين".

ريال مدريد سجل أولا في الشوط الأول عن طريق لوكاس فاسكيز في الدقيقة السادسة قبل أن ينجح البرازيلي مالكوم في إدراك التعادل للبارسا بالدقيقة 58.

الحسم تأجل للقاء الإياب بين الفريقين يوم 27 من الشهر الجاري.

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