كارباخال: التعادل نتيجة عادلة.. وفرص مباراة الإياب متساوية

الخميس، 07 فبراير 2019 - 00:19

كتب : FilGoal

داني كارباخال

يرى داني كارباخال لاعب ريال مدريد أن فرص فريقه وبرشلونة مازالت متساوية في لقاء الإياب رغم التعادل ذهابا.

برشلونة وريال مدريد تعادلا بهدف لمثله في ذهاب نصف نهائي كأس الملك، والظهير الإسباني يؤمن أنها نتيجة عادلة.

وقال كارباخال عقب المباراة لشبكة بي إن سبورتس: "كنا أفضل في الشوط الأول، وكانوا هم أفضل في الشوط الثاني. أعتقد أن التعادل نتيجة عادلة".

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وأضاف "نجحنا في تقديم أداء دفاعي جيد وكنا نرغب في الحفاظ على الهدف ولكنهم نجحوا في إدراك التعادل، كان بالإمكان زيادة الغلة ولكن افتقدنا للنجاعة الهجومية".

وشدد "سجلنا هدف خارج الأرض ولكن تظل فرص لقاء الإياب متساوية بين الفريقين".

ريال مدريد سجل أولا في الشوط الأول عن طريق لوكاس فاسكيز في الدقيقة السادسة قبل أن ينجح البرازيلي مالكوم في إدراك التعادل للبارسا بالدقيقة 58.

الحسم تأجل للقاء الإياب بين الفريقين يوم 27 من الشهر الجاري.

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