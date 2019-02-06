بالفيديو – العارضة تقول لا.. رأسية راكيتيتش لم تنقذ برشلونة في الكلاسيكو

وقفت عارضة مرمى ريال مدريد حائلا أمام برشلونة ولاعب البلوجرانا إيفان راكيتيتش وحرمته من تسجيل هدف محقق في الكلاسيكو.

ويحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة في ملعب كامب نو لملاقاته في إطار ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وفي الدقيقة 32 حول راكيتيتش عرضية قادمة من الناحية اليمنى من مالكوم برأسية قوية.

ولكن الكرة اصطدمت بعارضة مرمى ريال مدريد بدلا من أن تسكن الشباك لتضيع فرصة التعادل على البلوجرانا.

وتقدم ريال مدريد في النتيجة بفضل هدف سجله لوكاس فاسكيز في الدقيقة السادسة.

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