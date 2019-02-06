بالفيديو – قبل التسلل.. نافاس يتألق أمام انفراد مالكوم

الأربعاء، 06 فبراير 2019 - 22:27

كتب : FilGoal

مالكوم

أضاع مالكوم لاعب برشلونة هدفا محققا بطريقة غريبة رغم انفراده بحارس مرمى ريال مدريد كيلور نافاس.

ويحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة في ملعب كامب نو لملاقاته في إطار ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وفي الدقيقة 20 انفرد مالكوم بنافاس وبدلا من تسديد الكرة في الشباك صوبها ضعيفة وتألق الحارس الكوستاريكي وتصدى لتصويبة لاعب البلوجرانا.

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ذلك قبل أن يعلن الحكم احتساب تسلل على لاعب برشلونة.

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