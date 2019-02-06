بالفيديو – 6 دقائق فقط كانت كافية.. ريال مدريد يدك شباك برشلونة

الأربعاء، 06 فبراير 2019 - 22:15

كتب : FilGoal

لوكاس فاسكيز - كريم بنزيمة - ريال مدريد

لم يحتج ريال مدريد سوى إلى ست دقائق فقط من أجل هز شباك برشلونة في المباراة التي تجمع بين الفريقين اليوم الأربعاء.

ويحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة في ملعب كامب نو لملاقاته في إطار ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وفي الدقيقة السادسة تسلم فينيسيوس جونيور الكرة في الناحية اليسرى وأرسل عرضية متقنة إلى كريم بنزيمة داخل منطقة الجزاء.

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وتسلم بنزيمة الكرة ومرر عرضية أرضية إلى لوكاس فاسكيز.

ولم يتوان فاسكيز عن إيداع الكرة في الشباك ليعلن عن الهدف الأول للفريق الملكي في شباك البلوجرانا.

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