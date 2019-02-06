تشكيل سيتي - لابورتي ظهير أيسر وجوندوجان أساسي أمام إيفرتون

الأربعاء، 06 فبراير 2019 - 20:48

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - إيفرتون

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تشكيل فريقه أمام إيفرتون في مباراة مقدمة من الجولة 27 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

واعتمد جوارديولا في التشكيل على لابورتي كظهير أيسر فيما تواجد إلكاي جوندوجان بوسط الملعب.

وجاء تشكيل السماوي.

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حراسة المرمى: إيديرسون.

الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، نيكولاس أوتاميندي، إيمريك لابورتي.

الوسط: دافيد سيلفا، فيرناندينيو، إلكاي جوندوجان.

الهجوم: بيرناندو سيلفا، سيرخيو أجويرو، ليروي ساني.

فيما جاء تشكيل التوفيز الذي أعلن عنه المدرب ماركو سيلفا كالآتي.

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

الدفاع: كيني، مايكل كين، كورت زوما، لوكاس ديني.

الوسط: توم دافيز، أندريه جوميش، إدريسا جايي.

الهجوم: بيرناند، دومينيك كلافيرت لوين، والكوت.

ويحتل سيتي المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 59 نقطة، فيما يتواجد إيفرتون بالمركز التاسع برصيد 33 نقطة.

وسيكون أمام السماوي فرصة تصدر الترتيب مؤقتا بفارق الأهداف عن ليفربول بعدما تقلص الفارق بينهما إلى 3 نقاط عقب تعادل الريدز مع وست هام 1-1.

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