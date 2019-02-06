نابولي يعلن تأجيل انتقال هامشيك إلى الصين بسبب تغير الاتفاقات

الأربعاء، 06 فبراير 2019 - 20:37

كتب : FilGoal

هامشيك

أعلن نابولي رفضه انتقال قائده ماريك هامشيك إلى صفوف داليان يفانج الصيني بسبب تغير طريقة دفع الأموال المتفق عليها من قبل بين الناديين.

ماريك هامشيك

النادي : نابولي

وأشار نابولي في بيانه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن "نابولي قرر تأجيل عملية انتقال ماريك هامشيك إلى النادي الصيني لأن طريقة دفع المال لم تكن المتفق عليها من قبل".

ولم يقم النادي الإيطالي بإيضاح إن كان رفضه هذا أمر مؤقت أم أنه نهائي.

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ويغلق باب الانتقالات الشتوية في الصين في الـ28 من شهر فبراير الجاري.

وكان من المقرر أن يحصل نابولي جراء انتقال هامشيك إلى داليان يفانج على 15 مليون يورو بالإضافة للحوافز مع حصول اللاعب نفسه على 9 مليون يورو سنويا.

وسجل هامشيك صاحب الـ32 121 هدفا لنابولي في كل المسابقات خلال 520 مباراة خاضها بقميص الأزرق.

وشارك الدولي السلوفاكي مع نابولي خلال الموسم الجاري في 19 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

هامشيك انضم إلى نابولي قادما من بريشيا في صيف 2007 بمبلغ 5.5 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2020.

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