أسامة إبراهيم: هدفي الاستمرار في اللعب أساسيا مع الإسماعيلي

شدد أسامة إبراهيم مدافع الإسماعيلي على رغبته في الحفاظ على مكانه في التشكيل الأساسي للدراويش في الفترة المقبلة.

أسامة إبراهيم النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وقال إبراهيم في تصريحات للصحفيين: "ما يمر به الإسماعيلي في الفترة الحالية بمثابة فرصة لإثبات قدراتي الفنية".

وأضاف "كل لاعبي الفريق لديهم إصرارا كبيرا على استعادة مسيرة الانتصارات للفريق".

وأتم تصريحاته "هدفنا هو إعادة الإسماعيلي لمكانه المعروف بين الكبار في الدوري".

وكان أسامة إبراهيم انضم لصفوف الإسماعيلي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويحتل الإسماعيلي المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة.

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