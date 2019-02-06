ذا صن: راشفورد كاد ينتقل إلى ريال مدريد حال استمرار مورينيو في مانشستر يونايتد

يبدو أن فوائد إقالة جوزيه مورينيو من منصبه كمدرب لمانشستر يونايتد لازالت مستمرة فبعدما كان أكثر من لاعب يريد الرحيل عن الفريق الآن يريد الاستمرار معه بل وتجديد تعاقده.

ماركوس راشفورد النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

ونشرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية تقريرا ذكرت فيه أن ماركوس راشفورد كان سيرغب بالرحيل إلى ريال مدريد حال استمرار مورينيو في منصبه.

لكن عقب رحيل مورينيو وقدوم أولي جونار سولشاير وتألق اللاعب معه فإن راشفورد يريد تجديد تعاقده الذي ينتهي في صيف عام 2020 ويحق ليونايتد تمديده لموسم آخر.

وأشار التقرير إلى أن مانشستر يونايتد على أتم الاستعداد لمضاعفة راتب اللاعب الإنجليزي ثلاث مرات.

وسجل راشفورد ستة أهداف خلال آخر ثماني مباريات خاضها مع يونايتد في كل البطولات.

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