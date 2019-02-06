كوكا يسجل هدفا في تعادل أولمبياكوس مع لاميا

الأربعاء، 06 فبراير 2019 - 18:52

كتب : FilGoal

كوكا - أوليمبياكوس

سجل أحمد حسن "كوكا" مهاجم أولمبياكوس هدفا في شباك لاميا بمباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل 3-3 يوم الأربعاء.

وحل أولمبياكوس ضيفا على لاميا في ذهاب ربع نهائي كأس اليونان.

وشارك كوكا بشكل أساسي واستبدل في الدقيقة 66.

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قبل خروجه بخمس دقائق أحرز كوكا الهدف الثالث لفريقه.

الهدف هو السادس للدولي المصري هذا الموسم مع فريقه اليوناني.

وتقام مباراة الإياب في ملعب أولمبياكوس يوم الثلاثاء 26 فبراير الجاري.

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