كوكا يسجل هدفا في تعادل أولمبياكوس مع لاميا

سجل أحمد حسن "كوكا" مهاجم أولمبياكوس هدفا في شباك لاميا بمباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل 3-3 يوم الأربعاء.

وحل أولمبياكوس ضيفا على لاميا في ذهاب ربع نهائي كأس اليونان.

وشارك كوكا بشكل أساسي واستبدل في الدقيقة 66.

قبل خروجه بخمس دقائق أحرز كوكا الهدف الثالث لفريقه.

الهدف هو السادس للدولي المصري هذا الموسم مع فريقه اليوناني.

وتقام مباراة الإياب في ملعب أولمبياكوس يوم الثلاثاء 26 فبراير الجاري.

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