رئيس الزمالك يطالب باستقالة شوبير "بسبب التحيز لـ الأهلي".. وسبب التضامن مع بيراميدز

طالب رئيس الزمالك، نائب رئيس اتحاد الكرة أحمد شوبير بالاستقالة من منصبه بسبب "تحيزه للأهلي"، بحسب تصريحاته للموقع الرسمي لناديه.

وقال رئيس الزمالك: "شوبير هو المسؤول عن أزمة مباراة الأهلي وإنبي أمس الثلاثاء".

وكان نادي إنبي طالب بالتحقيق مع الحكم محمد الصباحي الذي أدار مباراة الأهلي بعدما لم يحتسب هدفا للفريق البترولي في الدقائق الأخيرة من المواجهة بداعي التسلل.

وأضاف مهاجما رئيس لجنة المسابقات: "وجود عامر حسين يعني عدم وجود كرة قدم في مصر".

وشدد "هناك حالة من الفوضى في المسابقة المحلية، وهناك حكام يحكمون بـ100 مكيال".

وأتم "الزمالك ليس منحازا لبيراميدز بل نبحث عن العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص الذي أصبح غير موجودا".

وعلم FilGoal.com بمشادة كلامية دارت بين شوبير ورئيس الزمالك أثناء اجتماع الأندية باتحاد الكرة ظهر اليوم الأربعاء.

نتائج الاجتماع

كشف أحمد مجاهد المتحدث الرسمي باسم اتحاد كرة القدم المصري وعضو مجلس الإدارة عن ترحيب الأندية بإغلاق ملاعب المقرر إقامة منافسة كأس الأمم الإفريقية عليها من أجل صيانتها.

وشدد مجاهد أن حضور رئيس الزمالك للاجتماع رغم قرار الإيقاف بسبب أنه اجتماع تنسيقي وليس جمعية عمومية أو اجتماع رسمي بمحضر للجلسة.

وأوضح مجاهد أن الاجتماع أسفر عن دراسة بعض الأمور سيتم طرحها على مجلس اتحاد الكرة خلال أسبوع من الآن.

وقال مجاهد في المؤتمر الصحفي لاتحاد الكرة: "الأندية رحبت بإغلاق ملاعب كأس الأمم الإفريقية وأبدت استعدادها للتعاون".

وتابع مجاهد "الأندية طلبت المساعدة في توفير ملاعب بديلة وتحمل التكاليف وسيتم دراسة الأمر".

وأضاف "هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وعد بعرض الأمر على مسؤولي الدولة في اجتماعه اليوم مع المسؤولين ووعد بالحل".

وبالحديث عن قانونية حضور رئيس الزمالك رغم إيقافه من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أوضح مجاهد "لا نريد أن ندفن رؤوسنا في الرمال، هذا اجتماع تنسيقي وليس اجتماع جمعية عمومية أو رسمي بمحضر للجلسة".

وأضاف "هذا الاجتماع بين الأندية للوصول لحلول واقتراحات في الفترة المقبلة".

وكان خالد مرتجي ممثل النادي الأهلي قد انسحب من الاجتماع بسبب عدم قانونيته لحضور رئيس الزمالك.

وعن انسحاب مرتجي قال أحمد مجاهد: "لا أعلم، يمكنكم سؤال خالد مرتجي نفسه عن ذلك".

وبالتطرق إلى أمر تعديل جدول الدوري المقرر أوضح مجاهد "حتى الآن لم يحدث أي تغيير في مباريات الدوري هي مجرد اقتراحات فقط من الأندية".

وأضاف مجاهد "تم عرض مقترحات الزمالك وبيراميدز والأهلي وبعض الأندية المعترضة لمناقشة ودراسة الأمر وطرحه على مجلس إدارة اتحاد الكرة".

وتابع "هناك بعض الأندية اعترضت على جدول الدوري وقدموا شكوى بسبب الوقت الطويل بين عدد المباريات".

وأتم حديثه "سيتم طرح الأمر على اتحاد الكرة لاتخاذ القرار خلال الأسبوع المقبل".

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