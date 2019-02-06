تعرض عمرو جمال للإصابة بتمزق في العضلة الأمامية.

عمرو جمال النادي : الأهلي الأهلي

ولم تتحدد بعد مدة غياب عمرو جمال، ولكن حسبما علم FilGoal.com فإن الآشعة أثبتت إصابة اللاعب المقيد حديثا في قائمة الأهلي المحلية.

وتتراوح مدة غياب عمرو جمال عن الملاعب بين 5 و6 أسابيع حسبما علم FilGoal.com

وغادر عمرو جمال مران الفريق صباح اليوم الأربعاء بسبب الإصابة.

وخرج عمرو جمال في صيف 2017 من الأهلي معارا إلى نادي بيدفيست ويتس الجنوب إفريقيا ثم عاد في شهر مارس عام 2018، قبل أن يرحل معارا إلى فريق هيلسنكي الفنلندي حتى شهر يوليو 2018.

ولعب صاحب الـ27 عاما مع الأهلي في 65 مباراة بالدوري المصري سجل خلالها 17 هدفا وصنع 6 آخرين.

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