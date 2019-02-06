إنفانتينو يضمن رئاسة فيفا لـ4 سنوات جديدة

ضمن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم رئاسة فيفا لمدة أربع سنوات جديدة بالتزكية.

وتقدم إنفانتينو للمنصب وحيدا في الانتخابات المقبلة التي تقام في يونيو القادم.

وتجري الانتخابات في 5 يونيو في باريس قبل كأس العالم للسيدات الذي سيبدأ بعدها بيومين.

كان رامون فيجا مدافع توتنام السابق قد أوضح إنه سيقف ضد أنفانتينو في الانتخابات لكنه لم يحظ بتأييد كاف.

احتاج فيجا البالغ من العمر 47 عاما إلى دعم خمسة من اتحادات الفيفا المكونة من 211 عضوا.

إنفانتينو وضع خططًا لزيادة كأس العالم من 32 فريقًا إلى 48 بداية من نسخة 2026.

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