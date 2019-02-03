"انظروا لمحمد صلاح وكيف وصل لما هو فيه الآن"

الأحد، 03 فبراير 2019 - 11:15

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - كارديف

استشهد أليكس إنجلثورب مدير أكاديمية ليفربول بنجمنا المصري محمد صلاح مهاجم الريدز حين تحدث عن تطور اللاعبين الصغار في كرة القدم.

ليفربول يملك أكثر من لاعب شاب خرج للإعارة في أندية أخرى قبل نيل فرصة اللعب مع المتصدر الحالي للدوري الإنجليزي.

وشدد إنجلثورب أنه لا يوجد طريق مستقيم أو مسار صحيح وآخر خاطئ يسير فيه لاعبو الكرة، وأوضح "إذا وضع أحد طريقًا مستقيمًا أمامي وقال لي إن هذا هو الطريق الوحيد الذي يجب أن تسلكه لتصنع لاعبًا جيدًا، سأشك في مدى مصداقية كلامه".

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وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "إذا نظرنا للاعب كمحمد صلاح على سبيل المثال، سنجد أنه لعب ما يقرب من 250 مباراة مع 3 أو 4 فرق حتى يحصل على فرصة للعب لليفربول".

وشدد مدير أكاديمية ليفربول "بالتأكيد صلاح الذي يبلغ من العمر 26 عامًا يختلف تمامًا عن صلاح عندما كان عمره 17 عامًا، بغض النظر عن القدرات التي كان يتمتع بها آنذاك".

وواصل "كان على محمد صلاح ذو الـ17 عامًا أن يخوض كل التجارب التي خاضها ليصبح اللاعب الذي هو عليه الآن والذي نستمتع جميعًا بمشاهدته. هذا أمر طبيعي بالنسبة لكثير من اللاعبين".

صلاح انفجر في موسمه الأول بقميص ليفربول إذ سجل 44 هدفا خلال 52 مباراة بكل البطولات، بينما وصل لـ19 هدفا في الموسم الجديد حتى الآن.

واستمر إنجلثورب "ربما يتعين على هاري ويلسون أو ريان كينت أو أوفي إجاريا أو أيًا من يلعب على سبيل الإعارة في فريق آخر أن يلعب حوالي 150 مباراة قبل أن يتثنى له اللعب مع فريق ليفربول الأول، وربما حينها لا يكون مؤهلًا لذلك بعد أيضًا. هذه هي حقيقة الأمر".

وأتم "نحن نتمنى لهم الحصول على خبرة جيدة وأن يزدادوا قيمة في أعين القائمين على الفريق الأول بمرور السنوات لكي يصبحوا ضمن الحلول التي يعتمدون عليها بعد ذلك".

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