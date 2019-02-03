هل ينهي أرسنال سنوات العجاف أمام سيتي؟

في آخر 13 مواجهة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأفضلية ساحقة لحامل لقب البطولة أمام أرسنال.. قبل الموعد الجديد يوم الأحد..

فوزان فقط لأرسنال.. مقابل 6 هزائم..

في آخر 5 مواجهات بالدوري.. فاز سيتي 4 مرات ولم يخسر..

التفوق بنتيجة 2-1 في ديسمبر 2015 كان الانتصار الأخير لأرسنال على حساب مانشستر سيتي..

سلسلة سلبية يأمل أرسنال إنهائها.. لكن على الصعيد الآخر.. في تاريخ الدوري منذ استحداث نظامه في موسم 1992/1993.. الغلبة للمدفعجية..

43 مواجهة.. فاز أرسنال 23 مرة وخسر 10..

هل تستمر سطوة سيتي.. أم لرجال أوناي إيمري رأي آخر؟