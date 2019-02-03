هل ينهي أرسنال سنوات العجاف أمام سيتي؟

الأحد، 03 فبراير 2019 - 12:42

كتب : FilGoal

أرسنال - مانشستر سيتي

في آخر 13 مواجهة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأفضلية ساحقة لحامل لقب البطولة أمام أرسنال.. قبل الموعد الجديد يوم الأحد..

فوزان فقط لأرسنال.. مقابل 6 هزائم..

في آخر 5 مواجهات بالدوري.. فاز سيتي 4 مرات ولم يخسر..

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التفوق بنتيجة 2-1 في ديسمبر 2015 كان الانتصار الأخير لأرسنال على حساب مانشستر سيتي..

سلسلة سلبية يأمل أرسنال إنهائها.. لكن على الصعيد الآخر.. في تاريخ الدوري منذ استحداث نظامه في موسم 1992/1993.. الغلبة للمدفعجية..

43 مواجهة.. فاز أرسنال 23 مرة وخسر 10..

هل تستمر سطوة سيتي.. أم لرجال أوناي إيمري رأي آخر؟

مانشستر سيتي أرسنال

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