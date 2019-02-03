كلوب: أدرك مدى شوق الجمهور للقب الدوري لكن لا أعد بشيء

حرص يورجن كلوب مدرب ليفربول على تذكير جمهور الفريق بأن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ليس مضمونا حتى وإن استمراعتلاء النادي لصدارة البطولة بعد انقضاء أكثر من نصف مبارياتها.

وقال الألماني في تصريحات صحفية:"هل ستأتي لحظات نشعر فيها بالتوتر؟ نعم بكل تأكيد، لكن لا تضخموها لأنها حدثت من قبل، العام الماضي، ومنذ سنتين، ومنذ 3 سنوات. الناس هنا يتوقون للأمر حقا (التتويج بلقب الدوري)، يريدونه بكل ما يملكون. أدرك ذلك وسنحاول بكل ما في وسعنا، لكن لا توجد ضمانات".

يبحث ليفربول عن تتويج غائب بلقب الدوري منذ موسم 1989-1990، اعتلاء الفريق للترتيب جعل الأمل يكبر مع الوقت في نفوس المشجعين الذين ينتظرون العودة إلى عرش إنجلترا بعد 3 عقود تقريبا.

ويدرك الألماني كلوب مدى الضغط الواقع على فريقه مع اقتراب البطولة من نهايتها في ظل ملاحقة المنافسين وأبرزهم مانشستر سيتي حامل اللقب.

واستمر كلوب "ليست شخصا قلقا ولم أكن كذلك حين توجنا باللقب الأول (الدوري الألماني) مع بروسيا دورتموند. هكذا الأمر. الخبرة أظهرت لي أن الطريقة التي حققت بها النجاح سابقا كانت فعالة، لذا لم أغيرها. الشيء الوحيد الذي لطالما علمته هو أن تفعل الشيء الصحيح بأكبر قدر ممكن، أن تبقى مركزا في طريقك ولا تفكر في ما حولك، وأن تفعل ذلك كثيرا. ثم، إن كنت جيدا بما يكفي، ستفوز، وإن لم تكن، ستخسر. الأمر بسيط".

كانت الفرصة مواتية لليفربول ليوسع الفارق في صدارة البطولة إلى 7 نقاط لكنه فرط في تقدمه على ملعبه ليتعادل أمام ليستر سيتي بنتيجة 1-1 يوم الأربعاء.

ويبتعد توتنام الوصيف بفارق 4 نقاط عن ليفربول بينما الفارق بين الأخير ومانشستر سيتي منافسه الأقوى على اللقب قدره 5 نقاط.

ويحل ليفربول ضيفا على وست هام يونايتد يوم الاثنين في الجولة 25 من البطولة بينما يلعب سيتي الأحد أمام أرسنال.