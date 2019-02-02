مؤتمر سولاري: لا نفكر في برشلونة قبل مواجهة ألافيس "الخصم الصعب"

أصر سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد على عدم تفكير فريقه في مواجهة برشلونة والتركيز على لقاء ديبورتيفو ألافيس في الجولة 22 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد يواجه برشلونة 3 مرات خلال 24 يوما إذ يلتقيا مرتين في كأس الملك ثم في الليجا.

سولاري ظهر في المؤتمر الصحفي للقاء الغد، وكل الآتي على لسانه.

"علينا أن نضع كل طاقتنا في مباراة الغد ضد ألافيس. ألافيس فريق قوي جدا. المباراة مهمة بالنسبة لنا، ويجب علينا أن نضع كامل تركيزنا على مباراة الغد فقط التي هي صعبة للغاية".

""بنزيمة دائما ما يكون لامعا، اللاعبون الذين يصنعون اللعب لزملائهم في الفريق لديهم سطوع خاص. بنزيمة دائما ما يجعل زملاءه أفضل".

"دائما ما يملك بيل الأضواء، والأضواء دائما ما تبحث عنه، نريده أن يؤدي كما فعل في كأس العالم للأندية أو ضد روما.. بيل لاعب مهم جدا بالنسبة لنا".

"جميع اللاعبين متحدين جدا، هم عائلة فيما بينهم وهذا عظيم. هذا الفريق معتاد على لعب العديد من المباريات في هذا الوقت من العام، لقد وصلنا بشكل جيد والجميع متاح باستثناء (خيسوس) فاييخو".

"يمكن للاعبين الموهوبين اللعب في أي مكان، فينسيوس جونيور يستطيع اللعب في أي مكان، وهو الشيء نفسه الذي يمكن أن يقوم به (ماركو) أسينسيو وجاريث بيل وكريم".

"لا نفكر في برشلونة، نحن نفكر في ألافيس".

"أكرر ما قلته، يسعدنا أن نكون في هذه المرحلة بثلاث مسابقات ونريد الوصول إلى أبعد ما يمكن، وهذا ما أراه في التدريبات وفي المباريات، كل شيء يسير على ما يرام".

"أتطلع غدا إلى مباراة صعبة للغاية، إنه فريق قوي وجاد وتنافسي، إنهم يقومون بعمل كبير، وعلينا مواجهتهم بأكبر قدر من التركيز".

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