مؤتمر سولاري: لا نفكر في برشلونة قبل مواجهة ألافيس "الخصم الصعب"

السبت، 02 فبراير 2019 - 14:59

كتب : FilGoal

سانتياجو سولاري - ريال مدريد

أصر سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد على عدم تفكير فريقه في مواجهة برشلونة والتركيز على لقاء ديبورتيفو ألافيس في الجولة 22 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد يواجه برشلونة 3 مرات خلال 24 يوما إذ يلتقيا مرتين في كأس الملك ثم في الليجا.

سولاري ظهر في المؤتمر الصحفي للقاء الغد، وكل الآتي على لسانه.

أخبار متعلقة

كورتوا: لا نتحدث عن رونالدو في غرف الملابس.. وريال مدريد عليه التعاقد مع هازارد برشلونة وريال مدريد وجها لوجه في نصف نهائي كأس الملك هدفان في جيرونا.. بنزيمة يصبح الهداف التاريخي السادس لـ ريال مدريد

"علينا أن نضع كل طاقتنا في مباراة الغد ضد ألافيس. ألافيس فريق قوي جدا. المباراة مهمة بالنسبة لنا، ويجب علينا أن نضع كامل تركيزنا على مباراة الغد فقط التي هي صعبة للغاية".

""بنزيمة دائما ما يكون لامعا، اللاعبون الذين يصنعون اللعب لزملائهم في الفريق لديهم سطوع خاص. بنزيمة دائما ما يجعل زملاءه أفضل".

"دائما ما يملك بيل الأضواء، والأضواء دائما ما تبحث عنه، نريده أن يؤدي كما فعل في كأس العالم للأندية أو ضد روما.. بيل لاعب مهم جدا بالنسبة لنا".

"جميع اللاعبين متحدين جدا، هم عائلة فيما بينهم وهذا عظيم. هذا الفريق معتاد على لعب العديد من المباريات في هذا الوقت من العام، لقد وصلنا بشكل جيد والجميع متاح باستثناء (خيسوس) فاييخو".

"يمكن للاعبين الموهوبين اللعب في أي مكان، فينسيوس جونيور يستطيع اللعب في أي مكان، وهو الشيء نفسه الذي يمكن أن يقوم به (ماركو) أسينسيو وجاريث بيل وكريم".

"لا نفكر في برشلونة، نحن نفكر في ألافيس".

"أكرر ما قلته، يسعدنا أن نكون في هذه المرحلة بثلاث مسابقات ونريد الوصول إلى أبعد ما يمكن، وهذا ما أراه في التدريبات وفي المباريات، كل شيء يسير على ما يرام".

"أتطلع غدا إلى مباراة صعبة للغاية، إنه فريق قوي وجاد وتنافسي، إنهم يقومون بعمل كبير، وعلينا مواجهتهم بأكبر قدر من التركيز".

اقرأ أيضا:

الأهلي المنقوص في مهمة ترويض الأسد

عفيفي: بيراميدز مصمم على موقفه.. لن نلعب قبل أن يخوض الأهلي مؤجلاته

حوار في الجول – خالد خيري يرد على المستكاوي ويتعاطف مع رحاب جمعة ويقارن بين زكي والأحمر

حوار في الجول - كلويفرت: عانيت كثيرا في ميلان.. ونجلي ليس مطالبا بالسير على خطاي

صفحة جديدة من كتاب التاريخ؟.. رقمان قياسيان يطاردهما محمود علاء مع الزمالك

لن يلعب الكلاسيكو.. برشلونة يعلن غياب حارسه لـ 6 أسابيع بسبب الإصابة

ريال مدريد سولاري

نرشح لكم

أخر الأخبار

تشكيل سيمبا – كاجيري ميدي يقود الهجوم أمام الأهلي 18 دقيقة | إفريقيا
جالاس: أوزيل يلعب فقط حينما يريد.. إيمري فعل ما في وسعه 50 دقيقة | أوروبا
بعد 8-0 مازيمبي.. تعرف على أكبر نتائج دور مجموعات إفريقيا "ظهور مصري" 52 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو في إفريقيا – الوداد ينتصر على لوبي ستارز خارج الأرض.. وهوريا يهزم بلاتينيوم 57 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو - إيجوايين يسجل أول أهدافه مع تشيلسي ساعة | أوروبا
سكولز: بوجبا كان يلعب لنفسه.. أعتقد أنه فقد احترامه لمورينيو ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: انزعجت ولم أصدق ما حدث ضد صلاح.. هل يستهدف بسبب البلد الذي أتى منها؟ 2 ماني: صلاح يشعر بالسعادة الآن بعد ما فعلته 3 تركي آل الشيخ يوضح "شهادة للتاريخ" عن رئيس الزمالك 4 آل الشيخ: مستعد لتحمل تكلفة حكام الأهلي الأجانب.. و"هل صرحت بدفع صفقة بوطيب لـ الزمالك؟"

قد ينال إعجابك