صفحة جديدة من كتاب التاريخ؟.. رقمان قياسيان يطاردهما محمود علاء مع الزمالك

سجل 12 هدفا هذا الموسم ويساهم بشكل كبير في تصدر الزمالك لترتيب المسابقة، ولكنه قد لا يتوقف هنا ليكتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الدوري المصري. هنا نتحدث عن محمود علاء.

في الخامس من نوفمبر عام 2018 كسر محمود علاء رقما ظل صامدا طوال 36 عاما للغزال الأسمر إبراهيم يوسف موسم 1982-1983 بتسجيله 7 أهداف في موسم واحد وهو أكبر رقم أحرزه مدافع في تاريخ الزمالك وكان يليه في القائمة أشرف قاسم موسم 1992-1993 بـ 6 أهداف.

لكن لمحمود علاء رأي أخر فقد قام بتحطيم كلا الرقمين وسجل ثامن أهدافه في مباراة حرس الحدود من ركلة جزاء حينها وكتب رقما جديدا باسمه في سجل مدافعي الزمالك الهدافين في موسم واحد.

لم يتخط الرقم فقط، بل غرد وحيدا في القائمة بـ 12 هدفا حتى الآن ومازال هناك الكثير من عمر مباريات الدوري المصري.

رقم آخر

في الـ 29 من يناير 2019 عادل محمود علاء رقما تاريخيا مسجل في الدوري المصري باسم محمود فتح الله بتسجيله 12 هدفا بقميص الإنتاج الحربي في موسم واحد 2015-2016.

محمود علاء سجل ثنائية لـ الزمالك في مرمى مصر للمقاصة ليزيد غلته من الأهداف في موسم واحد لـ 12 ليجاور اسمه محمود فتح الله في قائمة الأكثر تهديفا من المدافعين في موسم واحد.

فتح الله ومحمود علاء في الصدارة ويليهما أحمد صالح مدافع الاتحاد السكندري بـ 9 أهداف سجلهم في موسم 1963-1964 ثم عاد نفس اللاعب وسجل 8 أهداف في الموسم التالي 1964-65، ثم يحل رابعا في هذه القائمة كل من إبراهيم سعيد وعماد النحاس بالتساوي برصيد 8 أهداف خلال موسم 1999-2000 و2005-2006 على الترتيب مع الأهلي.

رقم أول يُطارده محمود علاء

ثنائية محمود علاء في مرمى المقاصة ارتقى بهما في قائمة هدافي مدافعي الزمالك عبر التاريخ منذ انطلاق مسابقة الدوري المصري موسم 1948-1949 إلى المركز الخامس بوصوله للهدف رقم 17 مع الزمالك.

سجل في موسم 2017-18 خمسة أهداف، و12 هدفا في الموسم الجاري حتى الآن وبذلك يحطم رقم كل من إبراهيم يوسف ونبيل محمود الذين سجلا 15 هدفا بقميص الزمالك.

ولا يزال أمام محمود علاء 4 أسماء يسبقونه في الترتيب. أشرف قاسم سجل 22 هدفا بقميص الزمالك خلال 12 موسما ومحمود فتح الله 21 هدفا في 8 مواسم وطارق السيد 21 هدفا في 13 موسما وأحمد رمزي 18 هدفا خلال 9 مواسم.

ويحتاج محمود علاء لتسجيل 6 أهداف سواء في الموسم الجاري أو المواسم المقبلة له مع الزمالك، ليعتلي صدارة القائمة.

رقم آخر يطارده

ووصل محمود علاء لهدفه الشخصي الـ 29 في مسيرته بشكل عام في الدوري، مما جعله يحل ثالثا في قائمة هدافي الدوري المصري من "المدافعين".

صاحب الـ 28 عاما تخطى إبراهيم حسن ليصبح في المركز الثالث.

وينفرد مغردا في صدارة مدافعي الدوري الهدافين بشكل عام محمود فتح الله بـ 49 هدفا سجلهم مع أندية غزل المحلة (5 أهداف) والزمالك (21 هدفا) وطلائع الجيش (هدف) والإنتاج الحربي (18 هدفا) والمقاولون العرب (هدف) والنجوم (3 أهداف).

في المركز الثاني يأتي عماد النحاس بـ 31 هدفا سجلهم مع أندية أسوان والإسماعيلي والأهلي بواقع 2 و11 و18 هدفا على الترتيب.

ويأتي خلفهما محمود علاء بـ 29 هدفا سجلهم مع أندية حرس الحدود (هدفان) ووادي دجلة (10 أهداف) والزمالك (17 هدفا) متخطيا إبراهيم حسن الذي سجل 27 هدفا لأندية الأهلي والزمالك والمصري.

خامس الترتيب هو أحمد صالح مدافع الاتحاد السكندري والذي سجل 24 هدفا للفريق السكندري في فترة الستينات.

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