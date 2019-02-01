لن يلعب الكلاسيكو.. برشلونة يعلن غياب حارسه لـ 6 أسابيع بسبب الإصابة

أعلن نادي برشلونة بشكل رسمي تعرض حارس مرماه ياسبر سيليسين لإصابة في المران سيغيب بسببها لمدة لا تقل عن 6 أسابيع.

الهولندي سيليسين تألق أمام إشبيلية ليحمي شباك برشلونة ويطير مع الفريق لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ولكن الأيام السعيدة توقفت الآن لـ سيليسين.

وتعرض سيليسين لإصابة في العضلة الخلفية لقدمه اليمنى أثناء مشاركته في تدريبات برشلونة اليوم الجمعة.

وكشف النادي أن "سيليسين سيغب لمدة لا تقل عن 6 أسابيع بسبب الإصابة".

[COMUNICAT MÈDIC] En l’entrenament d’avui el jugador del primer equip @JasperCillessen s’ha fet un trencament muscular al soli de la cama dreta. El temps aproximat de baixa és al voltant d’unes sis setmanes pic.twitter.com/gMIJueOZD6 — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) February 1, 2019

صاحب الـ 29 عاما شارك في كل مباريات برشلونة في بطولة كأس ملك إسبانيا والتي وصل فيها الفريق للدور نصف النهائي.

ومع غياب سيليسين لمدة 6 أسابيع، تأكد غيابه عن موقعة الكلاسكيو في نصف نهائي الكأس.

قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أسفرت عن كلاسيكو ناري يجمع بين برشلونة وريال مدريد.

مباراة الذهاب ستقام يوم 6 فبراير على ملعب كامب نو فيما سيكون الإياب يوم 27 من الشهر الجاري على سانتياجو بيرنابيو.

طالع أيضا

قطر تكتب التاريخ وتفك حصار اليابان على لقب آسيا

صلاح ينافس دي خيا وبوجبا على لاعب الشهر في إنجلترا

غياب رمضان وظهور ربيعة.. تعرف على قائمة الأهلي ضد سيمبا

فرمان من الأهلي

كلاسيكو ناري منتظر في كأس ملك إسبانيا