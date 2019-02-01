لن يلعب الكلاسيكو.. برشلونة يعلن غياب حارسه لـ 6 أسابيع بسبب الإصابة

الجمعة، 01 فبراير 2019 - 22:00

كتب : FilGoal

سيليسين - برشلونة

أعلن نادي برشلونة بشكل رسمي تعرض حارس مرماه ياسبر سيليسين لإصابة في المران سيغيب بسببها لمدة لا تقل عن 6 أسابيع.

الهولندي سيليسين تألق أمام إشبيلية ليحمي شباك برشلونة ويطير مع الفريق لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ولكن الأيام السعيدة توقفت الآن لـ سيليسين.

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وتعرض سيليسين لإصابة في العضلة الخلفية لقدمه اليمنى أثناء مشاركته في تدريبات برشلونة اليوم الجمعة.

وكشف النادي أن "سيليسين سيغب لمدة لا تقل عن 6 أسابيع بسبب الإصابة".

صاحب الـ 29 عاما شارك في كل مباريات برشلونة في بطولة كأس ملك إسبانيا والتي وصل فيها الفريق للدور نصف النهائي.

ومع غياب سيليسين لمدة 6 أسابيع، تأكد غيابه عن موقعة الكلاسكيو في نصف نهائي الكأس.

قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أسفرت عن كلاسيكو ناري يجمع بين برشلونة وريال مدريد.

مباراة الذهاب ستقام يوم 6 فبراير على ملعب كامب نو فيما سيكون الإياب يوم 27 من الشهر الجاري على سانتياجو بيرنابيو.

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