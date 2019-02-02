كورتوا: لا نتحدث عن رونالدو في غرف الملابس.. وريال مدريد عليه التعاقد مع هازارد

كريستيانو رونالدو لا يتم الحديث عنه في غرف ملابس ريال مدريد حسبما يؤكد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

رونالدو عن صفوف الملكي مطلع الموسم الجاري صوب يوفنتوس الإيطالي في صفقة فاجئت العديد من مشجعي كرة القدم.

وكورتوا الذي انضم إلى نادي العاصمة الإسبانية بعد رحيل صاروخ ماديرا تطرق إلى لاعب البيانكونيري الحالي، وإلى موقف مواطنه إدين هازارد لاعب تشيلسي من الانتقال إلى فريقه.

وكل الآتي على لسانه في حواره مع صحيفة Het Nieuwsblad البلجيكية.

"كريستيانو رونالدو لا يتم الحديث عنه في غرف ملابس ريال مدريد، الصحافة دائما هي من تُسقط اسمه، هناك مباريات خسرناها حيث أضعنا 10 فرص على الأقل بدون تسجيل".

"في الوقت نفسه سجل وقتها هدفين رفقة يوفنتوس لذا كان من السهل الحديث عنه. إن كان رونالدو قد رحل دون أن يكون لدينا مهاجم كبير مكانه فكنت ستعلم وقتها أنها سنة صعبة، لقد أخذت 50 هدفا بعيدا".

"أنت تأمل في أن يسجل بنزيمة أو بيل أهدافا أكثر وحقيقة هم يفعلون ذلك أيضا. نحن نتطور في الأسابيع الأخيرة. حققنا كأس العالم للأندية وننافس في كأس الملك ودوري أبطال أوروبا".

"حسنا، نحن على بُعد 10 نقاط من برشلونة ولكنهم أيضا يواجهون مباريات صعبة حيث يسجلون في الدقائق الأخيرة، ربما أننا في سنة انتقالية بشكل أكبر، بالنسبة لي لا يهم إن كانت تلك السنة أقل حينما ستكون السنة التي تليها في القمة".

"في أتليتكو الأمر لم يسر بالشكل الأمثل أيضا في أول 6 أشهر (من قيادة دييجو سيميوني) وتلك الأشهر الستة نساها الناس بالفعل".

"كنت لأختار إدين هازارد للانضمام إلى ريال مدريد، بالطبع أحبه ولكن الأمر عائد إلى الإدارة. لا أعلم ما قد يحدث، هذا السؤال ليس لي وإنما للإدارة والرئيس".

"بنزيمة في حالة جيدة الآن وسجل 17 هدفا. بيل بدأ جيدا أيضا ولكن بعد ذلك كان عليه التعامل مع الإصابات. ترون في المباريات الجودة التي يمتلكها الثنائي ولكن في بعض الأحيان لا تكون قادرا على التسجيل".

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