ساري: الضغوطات في نابولي أكبر من تشيلسي

يرى ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي أن الضغوطات في فريقه السابق نابولي كانت أكبر من فريقه الحالي.

تشيلسي يعاني في الآونة الأخيرة من تراجع النتائج إذ سقط في ثلاث مباريات متتالية كان آخرها الهزيمة المدوية أمام بورنموث برباعية نظيفة في الدوري الإنجليزي مما أجبره على التراجع للمركز الخامس.

وعن خطر فقدان وظيفته في ناد عرف 12 مدربا خلال 15 عاما، قال الإيطالي: "وظيفتي دائما في خطر وأنا أحبها لهذا السبب، أتعامل جيدا مع الضغوطات".

وأضاف في تصريحات صحفية نقلتها شبكة سكاي سبورتس "وصلت إلى نابولي وقد كانوا في دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث تواليا. المستوى هنا علي للغاية ولكن المستوى في إيطاليا لم يكن قليلا".

وتابع حديثه "أظن أنه كان هناك ضغوطات أكبر في نابولي، نابولي هي المدينة الوحيدة في إيطاليا التي تملك فريقا واحدا فقط، لذا فضغوطات الجماهير كبيرة للغاية".

الرجل الذي عُرف باسم "مستر 33" لأنه أخذ اسبوعا يعلم لاعبيه 33 حيلة في الركلات الثابتة أوضح "ليست مشكلتي، أريد أن أبقى الرجل الذي عليه. إن كنت حالما فأرغب في أن أظل حالما، إن كنت استمتع بكرتي فأرغب في الاستمرار بذلك".

وشدد "إن آمنت أن تنظيم الفريق هو كل شيء فلا يمكنني تغيير رأيي".

وتطرق الإيطالي إلى الصعوبات التي تواجهه في إنجلترا "من الصعب للغاية التدرب هنا، تبدأ في لعب مباراة كل 3 أيام في أغسطس، في 5 أشهر يكون لدينا أسبوعا واحدا بدون مباريات".

وأشار "لذا من الصعب للغاية أن تطور كل لاعب بمفرده، نحاول تغيير بعض الأشياء ولكننا لا نملك الوقت الكافي. الآن نعمل على التطور في الثلث الأخير (الهجوم) ولكن الوقت قليل".

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