تقرير: يوفنتوس يستعيد ماندزوكيتش.. كيلليني يلحق بمباراة أتليتكو وبونوتشي ليس متاحا

الجمعة، 01 فبراير 2019 - 20:27

كتب : FilGoal

ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس

استعاد نادي يوفنتوس، ماريو ماندزوكيتش مهاجم الفريق الكرواتي لمباراة بارما في الدوري الإيطالي، فيما تم الإعلان عن مدة غياب جورجيو كيلليني مدافع الفريق.

أعلن ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس، قائمة فريقه لمواجهة بارما مساء غد السبت في الدوري الإيطالي.

وشهدت قائمة يوفنتوس، عودة ماريو ماندزوكيتش العائد من الإصابة، فيما يغيب كيلليني وبونوتشي ثنائي الدفاع المصاب، ويعوضهما مارتن كاسيريس المدافع الأوروجواني العائد للفريق.

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وحسب صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن جورجيو كيلليني سيعود للفريق خلال فترة من 10 إلى 15 يوما، وبالتالي سيكون متاحا للفريق أمام أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

على الجهة الأخرى، لن يعود ليوناردو بونوتشي قبل شهر مارس المقبل، وبالتالي فلن يكون حاضرا أمام أتليتكو مدريد في مباراة الذهاب على الأقل.

ويلتقي يوفنتوس مع أتليتكو مدريد، ضمن مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة الذهاب على أرض أتليتكو "واندا متروبوليتانو" في إسبانيا يوم 20 فبراير الجاري، فيما يقام لقاء الإياب يوم 12 مارس على ملعب "يوفنتوس أرينا" في إيطاليا.

وكان كيلليني قد غادر مباراة الفريق أمام أتالانتا مساء الأربعاء الماضي مصابا، والتي خرج فيها الفريق من كأس إيطاليا بعد خسارته بثلاثية، قبل أن تتم تشخيص إصابته بـ"شد في السمانة".

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