هشام محمد: تنسيق مشاركة العائد من الإصابة يحدث بين 3 جبهات.. ولقب إفريقيا المفضل لنا

تحدث هشام محمد لاعب وسط الأهلي قبل مواجهة فريقه أمام سيمبا التنزاني، مشيرا إلى "هدفنا هو تحقيق اللقب".

الأهلي يواجه سيمبا في التاسعة مساءً يوم السبت في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

وقال هشام محمد عن الإصابات في الأهلي، وذلك بعد تعافيه من الإصابة: "أي لاعب يشارك يجب أن يكون مُعافى بنسبة 100% من الإصابة".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "هذا يعد أمرا تنسيقيا يحدث بين 3 جبهات. اللاعب وطبيب الفريق والمدير الفني في اجتماع ثلاثي قبل أن يعود اللاعب للمشاركة من جديد".

وواصل "الجهاز الفني بقيادة لاسارتي يتعامل بشكل مميز للغاية على الجوانب النفسية مع اللاعبين لتفادي التفكير في كثرة الإصابات".

ماذا عن مواجهة سيمبا، يقول هشام محمد: "هدفنا واحد وهو تحقيق اللقب. لقب إفريقيا هو المفضل لنا ولجماهير المارد الأحمر".

وأشار "نسعى لتصحيح الإخفاق في آخر نسختين وتحقيق اللقب هذا الموسم".

وأكمل حديثه قائلا: "هدفنا هو تصدر المجموعة أولا بتجميع أكبر عدد من النقاط في دور المجموعات، ثم تحقيق اللقب".

وتابع "العناصر الجديدة في الفريق انسجمت بشكل جيد وسوء الحظ فقط هو من يبعد بعض اللاعبين بسبب الإصابة".

وأتم "متفائل بالمرحلة المقبلة. الأداء يتحسن مباراة تلو الأخرى وهذا يعكس مدى الجهد المبذول من اللاعبين والجهاز الفني".

الأهلي في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط بعد الفوز على فيتا كلوب والتعادل مع شبيبة الساورة.

بينما سيمبا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من الانتصار أمام شبيبة الساورة والخسارة أمام فيتا كلوب.

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