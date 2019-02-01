أسامة إبراهيم: أسعى لتثبت قدمي في تشكيل الإسماعيلي الأساسي

الجمعة، 01 فبراير 2019 - 19:04

كتب : ياسر الشريف

أسامة إبراهيم - الإسماعيلي - الصورة من الموقع الرسمي للنادي

يسعى أسامة إبراهيم ظهير أيمن الإسماعيلي لتثبيت قدمه في التشكيل الأساسي لـ فريقه.

وقال أسامة إبراهيم: "انسجمت سريعا مع زملائي في الإسماعيلي عقب انضمامي للفريق قادما من سموحة".

وأضاف في تصريحاته للصحفيين "سرعة الانسجام ساهمت في ظهور مستواي بشكل جيد مع الفريق ومازال لدي الكثير لأقدمه".

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وواصل "أسعى لتثبيت قدمي في التشكيل الأساسي لـ الإسماعيلي".

وأتم "جماهير الإسماعيلي هي الداعم الأساسي لأي لاعب من أجل مواصلة التألق".

وانضم أسامة إبراهيم من سموحة إلى الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية التي انتهت يوم الخميس الماضي.

ولعب إسامة إبراهيم كأساسي أمام بتروجت والاتحاد السكندري بقميص الإسماعيلي.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 11 على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة من 17 مباراة.

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