رسميا – مهاجم بيراميدز السابق ينضم لفريق إسباني

أعلن نادي ايكستريمادورا الإسباني تعاقده بشكل رسمي مع مهاجم بيراميدز السابق داني شاهين.

داني شاهين انضم لـ بيراميدز قادما من رودا الهولندي في يوليو الماضي قبل أن يعلن النادي المصري الاستغناء عن خدمات اللاعب.

وشارك شاهين، المولود في دونتسك الأوكرانية، في 51 دقيقة فقط مع بيراميدز في الموسم الحالي.

ويحمل شاهين ذو الأصول الفلسطينية الجنسيتين الأوكرانية والألمانية ولعب في منتخب الشباب الألماني.

ويلعب نادي ايكستريمادورا في الدرجة الثانية في إسبانيا ولم يكشف مدة الصفقة عبر بيانه على موقعه الرسمي.

وانضم داني شاهين لـ ايكستريمادورا في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده بالتراضي مع بيراميدز.

ورحب النادي الإسباني باللاعب صاحب الـ 29 عاما متمنيا له التوفيق في مشواره مع الفريق.

🚨OFICIAL DANI SCHAHIN NUEVO JUGADOR AZULGRANA El delantero alemán con una dilatada experiencia en Bundesliga y Eredivise ya se encuentra a las órdenes de Rodri ¡Bienvenido Dani! +info 👉🏾https://t.co/NmM8rjrYv2 ⚽️⚽️⚽️https://t.co/IGr9yFn3XE pic.twitter.com/A4gs1LEfgZ — EXTREMADURA UD (@EXT_UD) January 31, 2019

ويحتل نادي ايكستريمادورا المركز الـ 19 على سلم ترتيب الدوري الإسباني الدرجة الثانية برصيد 22 نقطة من 23 مباراة.

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