رسميا – مهاجم بيراميدز السابق ينضم لفريق إسباني

الجمعة، 01 فبراير 2019 - 18:56

كتب : FilGoal

الأهلي - بيراميدز

أعلن نادي ايكستريمادورا الإسباني تعاقده بشكل رسمي مع مهاجم بيراميدز السابق داني شاهين.

داني شاهين انضم لـ بيراميدز قادما من رودا الهولندي في يوليو الماضي قبل أن يعلن النادي المصري الاستغناء عن خدمات اللاعب.

وشارك شاهين، المولود في دونتسك الأوكرانية، في 51 دقيقة فقط مع بيراميدز في الموسم الحالي.

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ويحمل شاهين ذو الأصول الفلسطينية الجنسيتين الأوكرانية والألمانية ولعب في منتخب الشباب الألماني.

ويلعب نادي ايكستريمادورا في الدرجة الثانية في إسبانيا ولم يكشف مدة الصفقة عبر بيانه على موقعه الرسمي.

وانضم داني شاهين لـ ايكستريمادورا في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده بالتراضي مع بيراميدز.

ورحب النادي الإسباني باللاعب صاحب الـ 29 عاما متمنيا له التوفيق في مشواره مع الفريق.

ويحتل نادي ايكستريمادورا المركز الـ 19 على سلم ترتيب الدوري الإسباني الدرجة الثانية برصيد 22 نقطة من 23 مباراة.

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