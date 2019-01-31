كونتي عن تدريب ريال مدريد قبل سولاري: النادي كان مثل البطاطس الساخنة

وصف أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لـ تشيلسي نادي ريال مدريد خلال فترة مفاوضاته مع النادي الإسباني بـ"البطاطس الساخنة".

جولين لوبيتيجي تولى تدريب ريال مدريد عقب رحيل زين الدين زيدان من القلعة الملكية، لكن مدرب إسبانيا السابق رحل بعد 4 أشهر و14 يوما.

عقب رحيل لوبيتيجي بحث ريال مدريد عن مدرب جديد وكان قريبا من كونتي، قبل أن يستقر على سانتياجو سولاري.

وقال كونتي: "ريال مدريد في هذا الوقت كان مثل البطاطس الساخنة".

وأضاف في حواره مع لاجازيتا ديللو سبورت "كانت هناك احتمالية لذهاب هناك ولكنني لا أحب الذهاب لفريق في منتصف الموسم".

وواصل "أفضل دائما العمل مع فريق منذ بداية الموسم".

ماذا عن مستقبله؟ يوضح كونتي "حتى الصيف المقبل، لن تروني في أي مكان".

وأشار "إنتر؟ كانت هناك بعض الأحاديث لفترة طويلة ولكنها مجرد أحاديث ولم تصل للأمور الرسمية".

وأتم "العروض؟ سأقيم الأمر بكل هدوء".

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