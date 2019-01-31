نيوكاسل يعلن تعاقده مع الصفقة الأغلى في تاريخه

الخميس، 31 يناير 2019 - 16:49

كتب : FilGoal

ميجيل ألميرون - نيوكاسل

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد تعاقده رسميا مع الباراجوياني ميجيل ألميرون قادما من صفوف أتالانتا في صفقة هي الأغلى بتاريخ الماكبيس.

الجناح الشاب انضم إلى صفوف نيوكاسل مقابل 20 مليون إسترليني ليصبح اللاعب الإلى في تاريخ النادي.

التعاقد مع صاحب الـ24 عاما سيكون لمدة 5 سنوات ونصف قادما من أتالانتا يونايتد الأمريكي.

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وساهم اللاعب الدولي في تسجيل 13 هدفا ومثلهم تمريرات حاسمة في الدوري الأمريكي خلال الموسم الجاري.

وسيرتدي ألميرون القميص رقم 24 رفقة النادي الذي انتصر على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف يوم الثلاثاء الماضي.

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ميجيل ألميرون نيوكاسل

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