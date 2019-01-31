"شكرا سولشاير على إيمانه بي".. رسميا - مارسيال يجدد تعاقده مع يونايتد

أشهر عديدة من الشد والجذب من أجل مفاوضات تجديد التعاقد، ولكن الأمور انتهت الآن.. أنتوني مارسيال يجدد عقده مع مانشستر يونايتد.

الشياطين الحمر أعلنوا رسميا عبر موقع النادي التجديد لمارسيال لمدة 4 سنوات ونصف الموسم حتى يونيو 2024، مع خيار التمديد لعام إضافي.

وقال مارسيال لموقع ناديه: "أحب وقتي مع هذا النادي، منذ اليوم الأول لانضمامي شعرت وأنني جزء من عائلة يونايتد وكان هناك شعورا دافئا من الحب من قبل الجماهير التي مازالت تذهلني بدعمها".

وأضاف "أود أن أشكر المدرب سولشاير وطاقمه على الإيمان بي ومساعدتي على التطور في اللعب. هذا النادي يرغب في تحقيق البطولات وأعتقد أنها ليست بعيدة".

وفي الجانب ذاته أشاد أولي جونار سولشاير بلاعبه قائلا: "مارسيال لاعب من أولئك الذين يتمتعون بموهبة فطرية ويود أي مدرب العمل معهم، بالنسبة لسنه فهو يملك عقلية كروية والتي إذا ما جاءت مع موهبته تجعله يتمتع بمستقبل مبهر".

وأتم "يونايتد هو النادي المثالي لأنتوني لمواصلة تطوره كمهاجم مت طراز رفيع ونحن جميعا سعداء باستمراره لفترة طويلة".

عقد مارسيال كان ينتهي مع يونايتد بنهاية الموسم الجاري ولكن النادي فعل خيار التمديد لعام إضافي في ظل عدم التوصل لاتفاق وقتها، والآن الأمور قد حُلت ولاعب موناكو السابق سيستمر بين جدران ملعب أولد ترافورد.

وسجل الدولي الفرنسي 10 أهداف خلال 25 مباراة بجميع المسابقات في الموسم الجاري.

اقرأ أيضا:

مستشفى الأهلي - إصابة سعد سمير..وفحص طبي لتحديد موقفه من سيمبا

خبر في الجول - في الساعات الأخيرة لسوق الانتقالات الإسماعيلي يطلب أيمن حفني

الشوالي في حوار ممتع: أكره الانتماء للأجانب ولا أنسى لقاء مصر والبرازيل وأبو تريكة ظُلم

مؤمن زكريا لـ في الجول: انتظر رد الجميل لـ أُحد.. وهدفي العودة للمنتخب الوطني

تقرير: الإمارات تشكو قطر لتجنيسها لاعبين بشكل غير شرعي

ميدو: من الصعب وجود الوحدة في المربع الذهبي.. وحلمي قيادة منتخب مصر