بتروجيت ينفي استقالة مؤمن سليمان

نفى حمادة أنور مدير الكرة بنادي بتروجيت استقالة المدير الفني للفريق مؤمن سليمان من منصبه.

وصرح أنور عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "مؤمن سليمان لم يتقدم باستقالته بعد مباراة المصري".

وأضاف: "مؤمن قاد مباراة ودية للفريق اليوم الخميس".

وأشار مدير الكرة بنادي بتروجيت: "لقد تعاقدنا مع 11 لاعبا من أصحاب الخبرات في يناير، وهناك عدة مدربون يتطلعون لقيادة هذا الفريق".

وأتم مدير الكرة بالنادي البترولي تصريحاته: "مؤمن سليمان مستمر، والقرار بيد مجلس الإدارة".

ويتذيل بتروجيت جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة من 20 مباراة.

وقاد مؤمن سليمان فريق بتروجيت في 7 مباريات، حقق فوزا وحيدا مقابل التعادل في مباراة و5 هزائم متتالية.

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