دينيس سواريز: أرغب في الفوز بالدوري الأوروبي مع أرسنال

الخميس، 31 يناير 2019 - 14:34

كتب : FilGoal

دينيس سواريز - أرسنال

يرغب دينيس سواريز في تحقيق بطولة الدوري الأوروبي مجددا رفقة مدربه في أرسنال أوناي إيمري.

الجناح الشاب انضم إلى صفوف أرسنال لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة قادما من برشلونة.

وأعرب أوناي إيمري مدرب الفريق عن سعادته بالصفقة قائلا: "سعيد بانضمام دينيس إلى صفوفنا، إنه لاعب أعرفه جيدا وسبق وعملت معه في إشبيلية. هو قادر على جلب الجودة في مراكز هجومية مختلفة لذا سيكون قادرا على مساعدة الفريق".

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ولم يخف دينيس اشتياقه للعمل مع إيمري مرة أخرى وقال لموقع ناديه: "علاقتي جيدة للغاية مع إيمري وقضيت معه عاما في إشبيلية حينما حققنا الدوري الأوروبي. إنه مدرب متطلب للغاية وواحد من أفضل المدربين بالعالم في الوقت الحالي، لقد قلت ذلك من قبل".

وأضاف "سعيد للغاية بحصولي على فرصة العمل معه مرة أخرى، وآمل أن يكون باقي الموسم ناجحا بالنسبة للنادي ولي".

وأوضح "جئت إلى هنا من اجل الحصول على فرصة مشاركة ومساعدة أرسنال على الوصول إلى دوري أبطال أوروبا، وكذلك أيضا أرغب في الفوز بالدوري الأوروبي مع الفريق، لم لا؟ فزت بها من قبل إيمري وأرغب في الفوز بها هنا مجددا".

وأعلن برشلونة عبر موقعه الرسمي أن جناحه صاحب الـ25 عاما جدد تعاقده مع الفريق حتى عام 2023 قبل إعارته لأرسنال مع وضع بند يتيح للفريق الإنجليزي شراءه بنهاية الموسم.

سواريز بدأ في أكاديمية شباب سيلتا فيجو ومنها إلى أكاديمية مانشستر سيتي ثم رديف برشلونة، قبل أن يرحل عن البلاوجرانا في 2014 صوب إشبيلية معارا ثم إلى فياريال والعودة مجددا لبرشلونة في 2016.

وشارك سواريز مع برشلونة هذا الموسم في 8 مباريات في كل البطولات سجل فيها هدفين وصنع آخر لكنه لم يدخل ضمن اختيارات المدرب إرنستو فالفيردي الأساسية منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق الكتالوني.

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