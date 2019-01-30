بالفيديو - أثقل هزائم روما عبر تاريخه.. كلمة السر 7-1

الأربعاء، 30 يناير 2019 - 22:10

كتب : إسلام محمود

روما - فيورنتينا 7-1

سقط ذئاب العاصمة روما سقوطا مدويا أمام فيورنتينا في ربع نهائي كأس إيطاليا مساء الأربعاء بنتييجة ثقيلة .. 7-1!

نتيجة يعرفها مشجعو روما جيدا إذ أنها ليست المرة الأولى في السنوات الأخيرة التي يخسر فيها روما بالرقم ذاته، في آخر 12 سنة تلقت شباك روما سبعة أهداف 3 في مناسبات.

وبوجه عام أكبر 5 هزائم في تاريخ روما جاءت جميعا بنفس النتيجة .. 7-1!

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البداية كانت أمام يوفنتوس في الدوري موسم 1931\1932 ثالث مواسم الذئاب في الدرجة الأولى الإيطالية.

ثم هزيمة بالنتيجة ذاتها أمام النصف الآخر من مدينة تورينو، إف سي تورينو يسقط روما بسباعية مقابل هدف موسم 1987\1948.

بعدها سقط الفريق أوروبيا أمام مانشستر يونايتد في ذهاب دور الـ8 لموسم 2006\2007.

تلاه سقوط أوروبي جديد أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 7-1 في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا موسم 2014\2015.

وأخيرا أمام فيورنتينا في ربع نهائي كأس إيطاليا مساء الأربعاء في ملعب أرتيميو فرانكي.

وفي موسم 1950\1951 تغيرت النتيجة قليلا وسقط الفريق أمام يوفنتوس 7-2.

روما يواجه موسما صعبا وقد يزداد صعوبة بعد هزيمة اليوم التي قد تطيح بمنصب المدير الفني أوزيبيو دي فرانشيسكو.

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