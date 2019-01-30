كوكا يشارك في انتصار أولمبياكوس الرباعي على لاريسا

الأربعاء، 30 يناير 2019 - 21:27

كتب : FilGoal

كوكا - أوليمبياكوس

أولمبياكوس حقق انتصارا كبيرا على لاريسا ومحترفنا المصري أحمد حسن "كوكا" شارك في اللقاء.

أولمبياكوس فاز على لاريسا - فريق باسم مرسي السابق - برباعية نظيفة ضمن مباريات الجولة 15 من الدوري اليوناني.

كوكا شارك في اللقاء كبديل إذ دخل في الدقيقة 83 بدلا من ميجيل أنخيل جوريرو حينما كانت النتيجة تشير للتقدم برباعية.

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ثلاثة من الأهداف الأربعة سجلها كونستانتينوس فورتونيس، فيما افتتح جيورجوس ماسوراس التسجيل بالدقيقة الثامنة.

رصيد أولمبياكوس ارتفع إلى 42 نقطة في المركز الثاني.

وانضم كوكا إلى أوليمبياكوس قادما من صفوف سبورتنج براجا البرتغالي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وشارك كوكا في 14 مباراة مع أوليمبياكوس وسجل خلالهم ثلاثة أهداف.

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