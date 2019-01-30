بالفيديو – عاصفة بنفسجية تقصي ذئاب روما من كأس إيطاليا.. فيورنتينا يلتهم روما 1/7

الأربعاء، 30 يناير 2019 - 21:27

كتب : إسلام محمود

فيدريكو كييزا يحتفل بهدف فيورنتينا في روما

حقق فيورنتينا فوزا عريضا على روما بـ7 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة المقامة بينهما في ربع نهائي كأس إيطاليا مساء الأربعاء في ملعب أرتيميو فرانكي في مدينة فلورنسا.

بدأ فيورنتينا المباراة مهاجما بقوة بغية إحراز هدف مبكر وتحقق له ما أراد حين سجل الشاب فيديريكو كييزا أول أهداف الفريق في الدقيقة السابعة من عمر المباراة قبل أن يضاعف كييزا ذاته النتيجة في الدقيقة 18 بأخطاء متكررة من دفاع روما.

حاول روما العودة في اللقاء وسجل ظهيره الأيسر ألكساندر كولاروف هدفا صاروخيا في الدقيقة 28 قلص الفارق لهدف واحد لكن الكولومبي لويس مورييل سجل ثالث أهداف فيورنتينا بعدها بـ5 دقائق لينتهي الشوط الأول بثلاثية لفيورنتينا.

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الشوط الثاني شهد انهيارا تاما لروما إذ تلقت شباكه 4 أهداف جديدة من فيورنتينا بتوقيع ماركو بيناتسي، فيديريكو كييزا ليكمل الهاتريك، وهدفين من جيوفاني سيميوني في الدقائق 66، 74، 79، 89.

وتعرض البوسني إدين دجيكو هداف الذئاب للطرد ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 72.

أسبوع روما السيء ازداد سوء بعد أن أهدر فريق العاصمة قبل أيام تقدم بثلاثة أهداف على أتالانتا لينتهي اللقاء 3-3 ويفشل الفريق في تقليص الفارق مع ميلان صاحب المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

فيورنتينا يستعد لمواجهة الفائز من يوفنتوس وأتالانتا في نصف النهائي.

خسارة اليوم تزيد الضغوطات على أوزيبيو دي فرانشيسكو مدرب روما الذي يواجه خطر فقدان منصبه بعد تذبذب الأداء والنتائج السلبية هذا الموسم.

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