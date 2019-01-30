إنتر يضم بيريسيتش وصفقته الجديدة لقائمة الفريق لمواجهة لاتسيو

أعلن لوتشيانو سباليتي المدير الفني لنادي إنتر ميلان قائمة الفريق لمواجهة لاتسيو في في ربع نهائي كأس إيطاليا وشهدت تواجد نجم الفريق الكرواتي إيفان بيريسيتش والظهير البرتغالي سيدريك سواريس في ظهوره الأول مع الفريق بعد انضمامه من ساوثامبتون.

وجود بيريسيتش قد يعني فشل عملية انتقاله لأرسنال بعدما صرح المدرب الإيطالي مسبقا أن الجناح الكرواتي لن يشارك مع الفريق مجددا حتى الوصول لاتفاق ببقائه أو رحيله بعدما طلب الانتقال من الفريق الإيطالي.

بييرو أوسيليو المدير الرياضي لإنتر ميلان صرح أن عرض أرسنال لضم بيريسيتش لم يكن مناسبا لإنتر، الفريق اللندني أراد استعارة الجناح الكرواتي مع خيار ضمه بشكل نهائي في الصيف.

بيريسيتش البالغ من العمر 29 عاما احتل وصافة كأس العالم مع كرواتيا الصيف الماضي وكان هدفا للبرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد السابق إلا أن المقابل المادي الذي طلبه إنتر وقتها كان أكثر مما يود يونايتد دفعه.

وشارك بيريسيتش هذا الموسم مع إنتر ميلان في 25 مباراة سجل 3 مرات وصنع 5 للفريق الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب الكالتشيو برصيد 40 نقطة.

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