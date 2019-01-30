تشكيل ليفربول - فينالدوم ظهير أيمن.. وصلاح أساسي أمام ليستر سيتي

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل الفريق أمام ليستر سيتي بالجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتواجد جيني فينالدوم كظهير أيمن لتعويض غياب ألكساندر أرنولد، ويلعب محترفنا المصري محمد صلاح أساسي إلى جوار ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو.

وجاء تشكيل الريدز كالآتي.

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: جوردان هندرسون، ماتيب، فان دايك، فينالدوم.

الوسط: هندرسون، نابي كيتا، جيردان شاكيري.

الهجوم: ماني، فيرمينو، صلاح.

ويامل ليفربول في توسيع الفارق مع مانشستر سيتي إلى 7 نقاط بعد سقوط الأخير أمام نيوكاسل 2-1، فيما يتواجد ليستر بالمركز العاشر برصيد 31 نقطة.

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