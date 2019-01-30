تشكيل ليفربول - فينالدوم ظهير أيمن.. وصلاح أساسي أمام ليستر سيتي
الأربعاء، 30 يناير 2019 - 21:06
كتب : FilGoal
أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل الفريق أمام ليستر سيتي بالجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
وتواجد جيني فينالدوم كظهير أيمن لتعويض غياب ألكساندر أرنولد، ويلعب محترفنا المصري محمد صلاح أساسي إلى جوار ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو.
وجاء تشكيل الريدز كالآتي.
حراسة المرمى: أليسون.
الدفاع: جوردان هندرسون، ماتيب، فان دايك، فينالدوم.
الوسط: هندرسون، نابي كيتا، جيردان شاكيري.
الهجوم: ماني، فيرمينو، صلاح.
🔴 TEAM NEWS 🔴
Our line-up for #LIVLEI... https://t.co/xFXKNQmQ1E— Liverpool FC (@LFC) January 30, 2019
ويامل ليفربول في توسيع الفارق مع مانشستر سيتي إلى 7 نقاط بعد سقوط الأخير أمام نيوكاسل 2-1، فيما يتواجد ليستر بالمركز العاشر برصيد 31 نقطة.
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